México alista acuerdo con China y Corea del Sur para evitar tráfico de fentanilo

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el gobierno federal se encuentra alistando un acuerdo con China y Corea del Sur para cooperar en combatir el tráfico de fentanilo.

“Estamos por establecer un acuerdo el gobierno de México y China y la Fiscalía General de la República y con Corea del Sur para que se combata el fentanilo y otros precursores”, dijo.

En ese sentido, AMLO dijo que tiene noticias de decomiso de fentanilo procedente de Corea del Sur: “Ayer se confiscó, también fentanilo de Corea, que pasó por puertos, por un puerto de España, en Valencia.”

El jefe del Ejecutivo no dio más detalles acerca del acuerdo de México con China y Corea del Sur; sin embargo, en otras ocasiones ha reiterado que habrá esfuerzo para establecer una cooperación con los países asiáticos para combatir el fentanilo.

#EnLaMañanera | El gobierno mexicano alista acuerdo con #China y Corea del Sur para evitar tráfico de #fentanilo pic.twitter.com/MFZFgySG7a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO afirmó arribo de cargamento de fentanilo procediente de China

Fue el pasado 5 de mayo cuando el presidente AMLO afirmó que tenía pruebas para dar a conocer que un cargamento procedente de China tenía 600 bultos que contenían resina de combustibles, uno de los ingredientes del fentanilo.

“Contestaron de que, ellos no exportaban fentanilo, que si nosotros podíamos ayudarles a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de China al puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán”, explicó el mandatario durante la conferencia matutina del pasado 5 de mayo.

¿Qué dijo AMLO sobre iniciativa de EU sobre declarar al fentanilo como arma química?

Sobre la iniciativa de declarar el fentanilo como arma química en Estados Unidos, AMLO reiteró su intención por la cooperación con el país vecino; sin embargo, reafirmó que no se debe permitir que el tema sea utilizado para fines políticos.

“Lo que no queremos es que se use este problema para culpar a México con propósitos politiqueros. (...) Hay personajes que usan estos asuntos delicados para sacar provecho en lo personal y eso es inmoral”. Asimismo, añadió que quienes se lancen contra México y quieran ocupar un cargo, como es el caso del precandidato a la presidencia de EU, Ron DeSantis, recomienda no votar por ellos.