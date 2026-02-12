Logo Inklusion Sitio accesible
¡Todo listo! Presentan la Feria Nacional de San Marcos 2026; 23 días de la fiesta más grande de México

De Aguascalientes para el mundo: Chihuahua y Madrid, invitados de honor en La Feria Nacional de San Marcos 2026, fortaleciendo lazos culturales y turísticos.

Por: Arturo Engels

Con información de: Diego Borbolla

México vuelve a demostrar que es tierra de alegría, tradición y cultura y en Aguascalientes, las autoridades estatales y los organizadores afinan los últimos detalles para una de las celebraciones más importantes del mundo: la Feria Nacional de San Marcos 2026, considerada la feria más grande de México y una de las más emblemáticas de América Latina.

Del 18 de abril al 10 de mayo, la llamada “Feria de Ferias” ofrecerá 23 días y noches ininterrumpidas de conciertos, espectáculos, actividades culturales y tradiciones que atraerán a miles de visitantes nacionales e internacionales.

¿Cuántos eventos tendrá la Feria de San Marcos 2026?

Durante la presentación oficial, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que la feria contará con más de mil 800 eventos programados, todos desarrollados en un clima de paz social y seguridad.

“Las familias y el turismo podrán disfrutar de los más de mil 800 eventos programados en un clima de paz social”, afirmó la mandataria estatal.

Por su parte, José Ángel González, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, informó que la edición 2026 superará los 2 mil eventos, de los cuales más del 80% serán gratuitos, reafirmando el carácter incluyente de esta celebración.

¿Qué ofrece la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La feria se vivirá en más de 93 hectáreas llenas de música, color, cultura y tradición. En esta edición 198, el público podrá disfrutar de 198 espectáculos de talla internacional, además de una amplia cartelera de arte, cultura y talento local.

Uno de los anuncios más destacados es que Chihuahua y Madrid serán los invitados de honor, lo que dará un toque especial e internacional a la verbena, fortaleciendo los lazos culturales y turísticos.

San Marcos, un gigante cultural y turístico

La Feria Nacional de San Marcos no solo es una fiesta, sino un motor económico, además de turístico para Aguascalientes y el país. Cada año genera miles de empleos temporales, además de que consolida al estado como un referente de hospitalidad, tradición y entretenimiento.

“¡Que viva San Marcos! ¡Que viva el gigante de México! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Madrid! ¡Que viva Aguascalientes!”, expresó la gobernadora durante el evento de presentación. ¿Y tú, estás listo para vivir una de las fiestas más grandes del mundo y ser parte de la historia de San Marcos 2026?

