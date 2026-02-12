¡Todo listo! Presentan la Feria Nacional de San Marcos 2026; 23 días de la fiesta más grande de México

México vuelve a demostrar que es tierra de alegría, tradición y cultura y en Aguascalientes, las autoridades estatales y los organizadores afinan los últimos detalles para una de las celebraciones más importantes del mundo: la Feria Nacional de San Marcos 2026, considerada la feria más grande de México y una de las más emblemáticas de América Latina.

Del 18 de abril al 10 de mayo, la llamada “Feria de Ferias” ofrecerá 23 días y noches ininterrumpidas de conciertos, espectáculos, actividades culturales y tradiciones que atraerán a miles de visitantes nacionales e internacionales.

¡Aguascalientes ya está listo para la Feria de San Marcos 2026! 🎶🌎



Del 18 de abril al 10 de mayo, la Feria Nacional de San Marcos 2026 hará vibrar a México con 23 días y noches de fiesta, más de 2 mil eventos, conciertos de talla internacional, arte, cultura y tradición en más… pic.twitter.com/mkm78pEP6c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

¿Cuántos eventos tendrá la Feria de San Marcos 2026?

Durante la presentación oficial, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que la feria contará con más de mil 800 eventos programados, todos desarrollados en un clima de paz social y seguridad.

“Las familias y el turismo podrán disfrutar de los más de mil 800 eventos programados en un clima de paz social”, afirmó la mandataria estatal.

Esta noche presentamos el programa general de la @FNSM_Oficial 2026 en CDMX con el fin de dar a conocer a nivel nacional las actividades y eventos que se llevarán a cabo del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes.



Gracias a todas y todos los que nos acompañaron. ¡Los… pic.twitter.com/NYdM2dQXwb — Tere Jiménez (@TereJimenezE) February 12, 2026

Por su parte, José Ángel González, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, informó que la edición 2026 superará los 2 mil eventos, de los cuales más del 80% serán gratuitos, reafirmando el carácter incluyente de esta celebración.

¿Qué ofrece la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La feria se vivirá en más de 93 hectáreas llenas de música, color, cultura y tradición. En esta edición 198, el público podrá disfrutar de 198 espectáculos de talla internacional, además de una amplia cartelera de arte, cultura y talento local.

Uno de los anuncios más destacados es que Chihuahua y Madrid serán los invitados de honor, lo que dará un toque especial e internacional a la verbena, fortaleciendo los lazos culturales y turísticos.

Con orgullo acompañamos la presentación de la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde Chihuahua será el estado invitado especial.



Gracias a la gobernadora @TereJimenezE por abrirnos las puertas de esta gran celebración. Del 18 de abril al 10 de mayo, compartiremos en… pic.twitter.com/Jqgu0dvJv3 — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 12, 2026

San Marcos, un gigante cultural y turístico

La Feria Nacional de San Marcos no solo es una fiesta, sino un motor económico, además de turístico para Aguascalientes y el país. Cada año genera miles de empleos temporales, además de que consolida al estado como un referente de hospitalidad, tradición y entretenimiento.

“¡Que viva San Marcos! ¡Que viva el gigante de México! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Madrid! ¡Que viva Aguascalientes!”, expresó la gobernadora durante el evento de presentación. ¿Y tú, estás listo para vivir una de las fiestas más grandes del mundo y ser parte de la historia de San Marcos 2026?