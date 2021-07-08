UEFA abre proceso a Inglaterra por uso de láser contra portero danés

Inglaterra llegó a la final de la Euro 2020 contra Italia, pero antes podría recibir una sanción de parte de la UEFA, pues el organismo abrió una investigación después de que se detectó que aficionados ingleses apuntaron con un láser el rostro del arquero danés Kasper Schmeichel.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a — Swansea Beat ⚽️ (@swanseabeat) July 7, 2021

El organismo rector del futbol europeo anunció este jueves que investigará algunos disturbios vistos en la semifinal entre Inglaterra y Dinamarca, siendo el primero el uso de láser contra el guardameta danés en el momento en que se preparaba para encarar al delantero Harry Kane en un penal marcado en tiempo extra. En primera instancia, Schmeichel atajó el disparo, pero el balón quedó vivo y el delantero inglés anotó en el rebote.

England winning goal scored by Harry Kane!!! What a great night!! #ENGDEN pic.twitter.com/3jIN4xNbGS — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) July 7, 2021

Las otras cuestiones bajo investigación de la UEFA son disturbios durante el himno nacional de Dinamarca, pues aficionados ingleses silbaron y abuchearon mientras sonaba la melodía en el estadio de Wembley.

El último reporte es sobre el uso de fuegos artificiales de parte de aficionados ingleses, pues en la tribuna se vieron bengalas encendidas durante distintos momentos del partido.

El caso será tratado por el Organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) a su debido tiempo. En los próximos días se informará sobre la decisión final respecto a estos disturbios”.

Por ahora, se desconocen cuáles serían las sanciones contra Inglaterra y la Federación Inglesa de Futbol (FA) en caso de que la UEFA proceda.

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Inglaterra, finalista con polémica

El pase de Inglaterra a la final de la Euro 2020 se vio manchado por la polémica.

El penal que en primera instancia falló Harry Kane y luego anotó de rebote le recordó a más de uno el trágico #NoEraPenal con el que México fue eliminado de Brasil 2014 ante Holanda, pues el inglés Raheem Sterling se dejó caer en el área cuando vio que el defensor Maehle estiró la pierna. En la repetición se observa que ni si quiera hubo contacto entre ambos jugadores, pero el VAR validó la pena máxima.

Esto es la UEFA, una institución corrupta. ¿Acaso creían que iban a dejar que Inglaterra fuera a penalties con Dinamarca? ROBO.



This is UEFA, a corrupt institution. Did they think they were going to let England go to penalties with Denmark?#ROBO #RoboADinamarca #HeistAtWembley pic.twitter.com/O23JCBTptJ — Veritas (@sidamod) July 7, 2021

Además, segundos antes, justo cuando Sterling estaba por entrar al área danesa, había dos balones sobre el terreno de juego, y aunque uno estaba prácticamente inmóvil, estaba a escasos cinco metros de donde se desarrollaba la jugada con el balón en disputa.

Inglaterra volverá a disputar una final de un torneo internacional en el mítico estadio de Wembley, ahora contra Italia, y esperan repetir la hazaña que consiguieron en 1966, cuando se coronaron campeones del mundo en casa.

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