El Festival Internacional de Cine de la UNAM tendrá más de 250 funciones

El cine de autor tomará la Ciudad de México del 5 al 15 de noviembre con la edición 16 del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). Este año habrá 158 títulos, más de 250 funciones y una lista de invitados que incluye a la actriz y directora francesa Julie Delpy y a los cineastas japoneses Kiyoshi Kurosawa y Ryūsuke Hamaguchi.

Además de las proyecciones, el festival prepara clases magistrales, retrospectivas, música en vivo y funciones gratuitas al aire libre. La apuesta también es llegar a más espacios de la capital antes de que la Gira FICUNAM recorra 15 estados.

¿Cuándo es FICUNAM 2026 y quiénes son sus invitados?

Julie Delpy, Kiyoshi Kurosawa y Ryūsuke Hamaguchi recibirán la Medalla Filmoteca UNAM y tendrán retrospectivas dedicadas a su trabajo.

Delpy recibirá el reconocimiento el sábado 7 de noviembre en la Sala Miguel Covarrubias y el domingo impartirá una clase magistral. Su visita coincide con el bicentenario de las relaciones entre Francia y México.

Kurosawa también será distinguido el sábado 7 y presentará El samurái y el prisionero, película estrenada en Cannes.

Hamaguchi recibirá la medalla el martes 10 en la Cineteca Nacional Xoco, donde conversará con Kurosawa. Su retrospectiva incluirá GIFT, una película que contará con musicalización en vivo de la compositora Eiko Ishibashi.

¿Están listos para ver muuuucho cine? @FICUNAM 16 tendrá más de 250 funciones… https://t.co/uBzx3q9zOC Se presentarán 158 títulos del 5 al 15 de noviembre. — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) October 12, 2026

¿Qué películas se podrán ver en FICUNAM 2026?

Una de las novedades es la sección Premieres, que reunirá doce estrenos presentados por sus realizadores. La película inaugural será A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, coproducción de Argentina y España.

Entre los títulos programados destacan:



6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría.

Chicas tristes, de Fernanda Tovar.

El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso.

Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda.

Los nuevos, de Rodrigo Plá.

Salón de belleza, de Nathalia Acevedo.

Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat.

Minotaur, de Andrey Zvyagintsev.

También se presentará el cortometraje Para los contrincantes, de Federico Luis, reconocido con la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes.

En la sección Panorama, el apartado Atlas reunirá 17 largometrajes de cineastas como Mariano Llinás, Hong Sang-soo, Albert Serra y Lee Chang-dong.

¡Así vivimos Umbral Expandido! 🎥 Sexto sol iluminó el @PLEE_IPNoficial con una pieza inmersiva compuesta especialmente para una pantalla 360. ¡Nos vemos en #FICUNAM16! Del 5 al 15 de noviembre. #ElCineQueProvoca https://t.co/VlXoV5HiH8 — FICUNAM (@FICUNAM) October 12, 2026

¿Qué películas mexicanas compiten en FICUNAM?

La sección Ahora México reunirá nueve producciones nacionales que muestran distintas formas de explorar la realidad y el lenguaje cinematográfico.

Entre ellas están Acá pasó, de Edén Bastida Kullick; Boli derretido, de Augusto Castillo Ancona; Frío metal, de Clemente Castor; La peluca, de Emiliano Rocha Minter; Mi sangre es petróleo, de Vania Carolina Quevedo Priego, y Un murmullo recorre la tierra, de Gabriela Domínguez Ruvalcaba.

La Competencia Internacional, por su parte, incluirá ocho películas de países como España, Portugal, Chile, Francia, Argentina, Serbia, Camboya, Alemania, Reino Unido y China.

Habrá funciones gratuitas y películas con música en vivo en el FICUNAM

Entre las actividades especiales destaca la proyección gratuita de Euphoria, de Julian Rosefeldt, el 14 de noviembre en La Espiga, en diálogo con la exposición Manifesto del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

El cierre del festival también tendrá una propuesta especial: por primera vez se organizará un evento de clausura con Un perro andaluz y La edad de oro, de Luis Buñuel, acompañadas en vivo por el Ensamble de Cine Mudo y percusionistas de la Facultad de Música.

La programación incluye, además, sesiones de escucha de SQÜRL, el dúo de Carter Logan y Jim Jarmusch, y el performance Umbral 0, junto al percusionista Diego Espinosa.

¿Qué otras actividades tendrá el Festival Internacional de Cine UNAM?

El programa contempla una retrospectiva del cine popular mexicano de los años 80 con el ciclo El boxeador, el hombre y la dama, además de obras restauradas en 4K del cineasta armenio Artavazd Pelechian.

También habrá actividades en las secciones Especiales FICUNAM y Umbral Expandido, con títulos como Ceniza en la boca, de Diego Luna, y la película performática El derecho a invertebrarse, de Mercedes Gaviria.

La organización adelantó que sumará nuevas salas para descentralizar las funciones y llegar a más zonas de la capital. Después del festival, la Gira FICUNAM llevará parte de la programación a 15 estados.