¡Cuida a tus mascotas estas Fiestas Patrias 2026! El método para calmar a tu perro y gato por la pirotecnia este 15 de septiembre; consejos clave
Existe una técnica eficaz que ayuda a los perros y gatos a mantenerse tranquilos y en calma durante la pirotecnia en las Fiestas Patrias 2026; paso a paso.
Todo listo para la celebración. Las Fiestas Patrias 2026 están acompañadas de los fuegos artificiales; sin embargo, para las mascotas la pirotecnia puede transformarse en momentos de alto estrés y ansiedad; te compartimos la técnica clave para proteger perros y gatos.
¿Por qué la pirotecnia afecta a los perros y gatos?
La pirotecnia afecta a perros y gatos debido a que su oído es muchísimo más sensible que el humano, lo que transforma las explosiones en un ruido doloroso.
Por lo general, al no comprender el origen del estruendo, entran en estado de pánico, sufriendo taquicardia, desorientación y un instinto desesperado de huida.
La técnica efectiva para reducir la ansiedad de tu mascotas durante los fuegos artificiales
La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió la técnica "Tellington TTouch", un método que puede brindar seguridad y protección a nuestras mascotas durante los fuegos artificiales de estas Fiestas Patrias.
Este método utiliza una venda elástica para aplicar una presión ligera en puntos clave del cuerpo del perro o gato, lo que le da una sensación de seguridad y calma inmediata; estos son los pasos a seguir.
- Coloca una venda frente al pecho de tu mascota.
- Cruza el vendaje por encima de su lomito.
- Después cruza el vendaje debajo del tórax.
- Nuevamente lleva el vendaje hacia arriba del tórax.
- Finaliza con un nudo en su loma, cerca de la cola.
🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026
Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️🩹… pic.twitter.com/QWnFOnf7qr
Otros consejos para proteger a tu perro o gato durante las Fiestas Patrias
Para proteger a tus mascotas del estrés y los riesgos durante las Fiestas Patrias 2026, aplica estas medidas prácticas enfocadas en su seguridad física y emocional:
- Refugio seguro: Elige una habitación interna de la casa, cierra ventanas y corre las cortinas para aislar el ruido y los destellos de luz.
- Ruido blanco de fondo: Enciende el televisor, pon radio o busca listas de reproducción de música clásica para mascotas en plataformas como Spotify o YouTube para enmascarar los estruendos.
- Zona de escondite: Deja libre el espacio donde tu perro o gato prefiera ocultarse de forma natural (un armario, debajo de la cama o su propia transportadora).