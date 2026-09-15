¡Cuida a tus mascotas estas Fiestas Patrias 2026! El método para calmar a tu perro y gato por la pirotecnia este 15 de septiembre; consejos clave

Todo listo para la celebración. Las Fiestas Patrias 2026 están acompañadas de los fuegos artificiales; sin embargo, para las mascotas la pirotecnia puede transformarse en momentos de alto estrés y ansiedad; te compartimos la técnica clave para proteger perros y gatos.

¿Por qué la pirotecnia afecta a los perros y gatos?

La pirotecnia afecta a perros y gatos debido a que su oído es muchísimo más sensible que el humano, lo que transforma las explosiones en un ruido doloroso.

Por lo general, al no comprender el origen del estruendo, entran en estado de pánico, sufriendo taquicardia, desorientación y un instinto desesperado de huida.

La técnica efectiva para reducir la ansiedad de tu mascotas durante los fuegos artificiales

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió la técnica "Tellington TTouch", un método que puede brindar seguridad y protección a nuestras mascotas durante los fuegos artificiales de estas Fiestas Patrias.

Este método utiliza una venda elástica para aplicar una presión ligera en puntos clave del cuerpo del perro o gato, lo que le da una sensación de seguridad y calma inmediata; estos son los pasos a seguir.



Coloca una venda frente al pecho de tu mascota.

Cruza el vendaje por encima de su lomito.

Después cruza el vendaje debajo del tórax.

Nuevamente lleva el vendaje hacia arriba del tórax.

Finaliza con un nudo en su loma, cerca de la cola.

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/QWnFOnf7qr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

Otros consejos para proteger a tu perro o gato durante las Fiestas Patrias

Para proteger a tus mascotas del estrés y los riesgos durante las Fiestas Patrias 2026, aplica estas medidas prácticas enfocadas en su seguridad física y emocional:

