FIFA investiga cómo ingresó Salt Bae a la cancha en final Qatar 2022

La FIFA inició una investigación sobre cómo algunas personas lograron entrar a la cancha en la final del Mundial de Qatar 2022, después de que Argentina ganó el encuentro contra Francia, entre ellos se encontraba el famoso chef turco Nusret Gokce, mejor conocido como “Salt Bae”.

En videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación se pudo ver al famoso chef celebrando la victoria de Argentina con los jugadores y hasta sosteniendo la Copa del Mundo.

El mismo Salt Bae, conocido por su estilo para espolvorear sal sobre la carne, publicó videos y fotos en su página de Instagram del momento en que se encontraba en la cancha celebrando con los campeones del mundo.

Gokce se hizo viral en 2017 después de publicar videos salando carne con una maniobra similar a la de una cobra. Tiene casi 50 millones de seguidores en Instagram y está abriendo sus restaurantes Nusr-Et -que cobran varios cientos de dólares por algunos cortes de carne- en varios lugares del mundo.

FIFA investiga acceso indebido a la cancha en Qatar 2022

"Tras una revisión, la FIFA ha establecido cómo algunas personas obtuvieron acceso indebido al terreno de juego después de la ceremonia de clausura en el estadio Lusail el 18 de diciembre", dijo el ente rector del futbol mundial en un comunicado. "Se tomarán las medidas internas apropiadas", agregó.

Según el sitio web de la FIFA, el trofeo sólo puede ser tocado por un "grupo muy selecto de personas", incluidos ganadores antiguos y jefes de Estado.

Las imágenes que circulan por las redes sociales también muestran a Gokce agarrando el brazo de Lionel Messi en un intento de llamar la atención del capitán de Argentina en Qatar 2022.

El chef ha posado anteriormente con varios futbolistas y otras celebridades en sus restaurantes, entre ellos Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.

A principios de esta semana publicó en su Instagram un video de un encuentro anterior con Messi.

