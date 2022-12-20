Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este martes la selección argentina llegó a su país con la copa del mundo tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El aeropuerto estaba repleto de aficionados que ya esperaban a Messi los jugadorespara la celebración.

Tras su llegada a Argentina, los futbolistas fueron trasladados a la Asociación de Futbol Argentino (AFA), donde pasaron la noche para que unas horas más tarde salieran en el autobús del equipo para celebrar con la gente.

La primera foto que se viralizó fue la de Lionel Messi despertando al lado de su tan anhelado trofeo. El 10 de Argentina fue el más aclamado por la multitud que llenó las calles del país esperando ver a los nuevos campeones.

¡Miren quién se despertó! 😂🏆



Buen día, Leo 🇦🇷 pic.twitter.com/8kuwjzMP7r — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 20, 2022

Declaran día feriado en Argentina

Para que los argentinos pudieran celebrar el triunfo de la selección en el Mundial de Qatar 2022, el gobierno federal decretó que el 20 de diciembre sería un día feriado para Argentina, para que los aficionados pudieran salir a las calles y celebrar la llegada de Messi y el resto del equipo.

Mirá lo que es Argentina a las 4 de la mañana. Mañana explotará el país.pic.twitter.com/SJIfswKM0f — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 20, 2022

Argentinos celebran triunfo en el Mundial de Qatar 2022

Desde las 4:00 de la mañana las calles en toda Argentina lucían repletas de personas que esperaban el recorrido de la selección para celebrar con ellos.

A las 12:30 de la mañana (hora local) Messi, Di María y el resto de los jugadores abordaron el autobús de la selección para recorrer varias calles y saludar a los aficionados que ya inundaron las grandes avenidas.

Los campeones se acomodaron en la parte superior del autobús, algunos llevaban gorras y paraguas para el calor. Hasta un susto hubo cuando los jugadores no se percataron que se acercaban a un cableado y por poco se golpean. Leandro Paredes perdió su gorra.

Y, bueno, se 'cruzó' un cable en el festejo y por poco tumba del camión a 5 jugadores.

Afortunadamente, solo dejó sin gorra a Leandro Paredes 😅



pic.twitter.com/7P9VrxDXbZ — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) December 20, 2022

Las calles estaban tan aglomeradas que las autoridades de la AFA decidieron que el autobús de la selección no realizara paradas con la intención de evitar una aglomeración mayor a su paso.

El autobús donde viajaban Messi y el resto del equipo se quedó atorado en la autopista 25 de mayo, debido a la cantidad de gente que había, el transporte no podía pasar, por lo que las autoridades pidieron comenzar a desalojar la zona.

En algunos videos de redes sociales se vio a los bomberos rociar con agua a los ciudadanos, las autoridades aclararon que lo hicieron para evitar golpes de calor debido a las altas temperaturas en Buenos Aires.

Ante la multitud que abarrotaba las principales avenidas de Argentina, la seguridad del país decidió que la selección no bajara del autobús y al Obelisco solo diera una vuelta alrededor del monumento, para evitar accidentes.

Something like 10% of Argentina's population is on the streets of Buenos Aires and– I am not joking– the world champion team had to be evacuated by helicopter. #CampeonesDelMundo pic.twitter.com/mn2gNy8DoF — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) December 20, 2022

Algunos hinchas se lanzaron desde los puentes por donde pasaba el autobús con los campeones, por lo que autoridades decidieron evacuarlos en helicóptero y terminar el recorrido por los aires.