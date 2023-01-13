FIFA sanciona a México por grito homofóbico en Qatar 2022

Una vez más la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) debido a un grito homofóbico y racista que hicieron los aficionados de México durante el Mundial de Qatar 2022.

El máximo organismo del futbol indicó que la selección de México jugará un partido sin público como sanción por el grito al que calificó como homofóbico, discriminatorio y racista. Además del partido de castigo, la FIFA impuso una multa a la selección nacional.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto a la Federación Mexicana de Futbol una multa de 100 mil CHF y la ha sancionado con un partido a puerta cerrada a raíz de los cánticos de la afición mexicana durante los partidos México–Polonia y Arabia Saudita–México de la Copa Mundial de la FIFA", informó el organismo este viernes en un comunicado.

¡PARTIDO A PUERTA CERRADA! 🧐



La FIFA impuso una multa a la Federación Mexicana de Futbol por los cánticos de los aficionados en Qatar 2022.

La multa consta de 100 mil francos suizos (un poco más de 2 millones de pesos) y un partido a puerta cerrada.#FIFA #Mexico #Multa pic.twitter.com/iteBcOPPI6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 13, 2023

Debido a la sanción que la FIFA impuso, el próximo partido que juegue la selección mexicana será a puerta cerrada sin público.

"Esta sanción se aplicará en el próximo partido oficial que dispute su selección masculina absoluta en una competición de la FIFA", agregó.

El partido en el que México jugará como local sin público será el 25 de marzo ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Por qué la FIFA sancionó a la selección de México?

Durante el Mundial de Qatar 2022, los aficionados gritaron el conocido “ehhh puto” durante los encuentros del “Tri”, cuando los porteros del equipo contrario depejaban el balón.

Esta no es la primera vez que la FMF es sancionada por el grito homofóbico, en varias ocasiones la FIFA se ha pronunciado al respecto y ha multado a la selección mexicana.

