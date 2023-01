Liga MX: El “Cata” Domínguez se disculpó en video tras fiesta de narcos

En medio de la polémica que causaron distintas fotografías de una fiesta con temática de narcos y horas después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, Julio César el “Cata” Domínguez se disculpó públicamente a través de un video compartido en las redes sociales de Cruz Azul, club al que pertenece.

Esta disculpa ocurrió momentos después de que la Liga MX revelara un comunicado conjunto con la institución cementera, en donde reprobaron los actos compartidos por el propio futbolista, amigos y familia, en donde además informaron que implementarían una campaña de concientización sobre los actos para ayudar al “Cata” Domínguez.

El futbolista cementero aceptó que la temática de la fiesta familiar “causó indignación con justa razón” en la sociedad mexicana, por lo que aseguró que fue un error de su parte y pidió una sincera disculpa a la opinión pública, afición y a sus compañeros, pero también a toda la Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y los clubes que la integran.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

De igual forma y con el objetivo de deslindar de responsabilidades a Cruz Azul y la Liga MX, Julio César Domínguez puso énfasis en que se trató de una fiesta privada y familiar, por lo que concluyó el mensaje con una reflexión hacia el momento que vive la sociedad mexicana, en especial tras la ola de violencia que sacude Sinaloa y el resto del país a causa del narcotráfico.

“Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiente ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias”, sentenció el jugador de 35 años.

La Liga MX reprobó el comportamiento del “Cata” Domínguez por fiesta de narcos

Esta publicación compartida durante la tarde de este martes 10 de enero llega tras un comunicado de la Liga MX, en el que calificaron como “lamentables e inaceptables” las imágenes difundidas por el futbolista de la “Máquina”, motivo por el que lanzaron un mensaje con conjunto con el club, en donde establecieron los siguientes puntos.

@LigaBBVAMX El comunicado de la Liga MX y Cruz Azul por fiesta de narcos de Julio César “Cata” Domínguez

1. Las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia.

2. El Club de fútbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, desde el primer momento tomó medidaspreventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita.



Además, el Club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema.

De esta forma adelantaron que el “Cata” Domínguez daría un mensaje a la opinión pública y daría a conocer su versión de los hechos.

¿Qué pasó con el “Cata” Domínguez y la polémica fiesta con temática de “El Chapo” Guzmán?

Fue el pasado sábado cuando a través de redes sociales se difundieron múltiples imágenes compartidas por familiares, amigos y el propio futbolista, en donde se aprecia la fiesta dedicada a su hijo con show de “lazer-tag” en forma de armas de juguete, pero en donde los invitados del niño se disfrazaron con supuestos chalecos antibalas y gorras con la leyenda de “Chapiza”, haciendo referencia al Cártel de Sinaloa y sus integrantes al mando de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto ocurrió apenas unos días después de que Ovidio Guzmán López, hijo del capo del narcotráfico sinaloense, fuera aprehendido en un operativo que desató la violencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; por lo que de inmediato desató la polémica en redes sociales debido al mal ejemplo que estaba dando el “Cata” Domínguez a su familia y a la sociedad.