¿Cuándo inicia la FIL del Zócalo 2026? Fechas confirmadas y programación completa de actividades

¡Anota la fecha! Para los ávidos lectores se acerca uno de los mejores eventos que reunirá más de 353 editoriales y diversas actividades en el Centro Histórico de la Ciudad de México: la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL 2026).

La FIL comenzará este viernes 9 de octubre y durará más de 8 días con actividades gratuitas en la Plaza de la Constitución. Si planeas asistir, toma en cuenta las fechas, el horario y la lista de presentaciones.

¿Qué días estará la FIL del Zócalo 2026?

La XXVI edición contará con 353 editoriales, 317 ponentes y 266 actividades, entre presentaciones de libros, charlas, conciertos, talleres y actividades infantiles. Además, se anunció la entrega gratis de 12 mil libros de diferentes géneros.

La feria se realizará del viernes 9 al domingo 18 de octubre de 2026 en la plancha del Zócalo capitalino.

Los interesados podrán visitar este espacio desde las 10:00 a 21:00 horas, mientras que la entrada es totalmente gratis, sin importar si va toda la familia.

#FILZócalo2026 | Del 9 al 18 de octubre, el Zócalo será sede de la XXVI Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026. 📖🏙️ 🗓️ Guarda las fechas y prepárate para disfrutar de 10 días dedicados a los libros y la cultura. ¡Nos vemos en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación! 🙌🏼 🎟️ #EntradaLibre @CulturaCiudadMx — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 23, 2026

Conciertos y actividades que habrá en la FIL del Zócalo 2026

La feria concentra una oferta cultural diversa distribuida en foros al aire libre y stands de más de 350 editoriales, incluyendo exposiciones fotográficas.

Entre las actividades se contempla:



118 presentaciones de libros.

71 charlas, conversatorios y conferencias.

21 actividades musicales y conciertos.

15 mesas de discusión.

13 actividades infantiles, talleres y representaciones escénicas/teatro.

11 recitales de poesía, salas de lectura y libro clubes.

Entre los conciertos planeados:



Sábado 10 de octubre, 11:00 horas: Triciclo Circus Band, en el Foro Alaíde Foppa.

Domingo 11 de octubre, 12:00 horas: Los Folkloristas, en el Foro Federico García Lorca.

Martes 13 de octubre, 13:30 horas: Belafonte Sensacional, en el Foro Federico García Lorca.

Miércoles 14 de octubre, 14:00 horas: Fernando Rivera Calderón, con Hagamos el humor y no la guerra, en el Foro Federico García Lorca.

Viernes 16 de octubre, 14:00 horas: Salón Victoria, en el Foro Federico García Lorca.

Domingo 18 de octubre, 13:00 horas: Yucatán A Go Go, en el Foro Alaíde Foppa.

La Ciudad de México se transforma en la librería más grande y hermosa del país a través de la Feria Internacional del Libro Zócalo Ciudad de México #FILZ2026. 📖✨🚀 Disfruta de charlas, presentaciones, música, lecturas, editoriales independientes y muchas sorpresas más. ¡Ven con tu familia, amigos o amorcito a vivir la fiesta de los libros! 🗓️ Del 9 al 18 de octubre 📍 Zócalo Ciudad de México 🕦 De 10:00 a 21:00 horas 🔗 Consulta la programación aquí https://t.co/szjMcnIfiy 🎟️ Entrada libre @GobCDMX @BRIGADACULTURAL @GFestivalesCDMX #FILZócalo2026 #CapitalLectora #CulturaCDMX — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 8, 2026

¿Qué libros regalarán en la FIL del Zócalo?

Durante esta edición, se entregarán 12 mil ejemplares gratuitos de diferentes títulos. Según la Secretaría de Cultura, la oferta contempla:



Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad.

Estrella roja, de Luis Hernández Navarro.

Nahui, de Pino Cacucci.

Mangata, de Emilia Fernández de Navarrete y Alfonso Mateo-Sagasta.

Villa bandolero, de Jesús Vargas, entre otros.

Para conocer todas las actividades, consulta la Cartelera de la Ciudad de México según el día de tu visita.