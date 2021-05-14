Médicos envuelven como momia a joven de Filipinas; no tenía Covid-19

Merwin Fábregas, un joven originario de Nueva Vizcaya, Filipinas, murió en un hospital después de sufrir un accidente y ser confundido con un paciente con Covid-19, por lo que los médicos no atendieron sus heridas y en cambio, lo envolvieron como una momia.

La madre del joven, Mitchilou Fabregas Sapipi, explicó que Merwin ingresó al hospital con varias lesiones; sin embargo, desde que llegó lo atendieron como si se tratara de un paciente con Covid-19 en el área de enfermedades respiratorias.

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Según medios internacionales, la mujer grabó un video de todo lo que ocurrió en el hospital de Filipinas y acusó que los médicos no curaron las heridas del joven; por el contrario, solo lo envolvieron como si se tratara de una momia.

|Crédito: YouTube GMA News

“No se preocuparon por él. Deberían haber cuidado a mi hijo, pero eso es lo que hicieron (envolverlo como momia). No es lo que quería que sucediera”, declaró Mitchilou.

Médicos que envolvieron como momia a joven siguieron el protocolo Covid-19

Por su parte, Napoleón Obaña, director del hospital donde ingresó el joven, aseguró que lo atendieron como paciente con Covid-19 y lo envolvieron como si fuera una momia porque así lo marca el protocolo, ya que en Nueva Vizcaya se ha registrado un aumento de contagios.

Detalló que Merwin llegó con vida al hospital pero requirió de un soporte vital, el cual le quitaron después de declararlo muerto.

“Hay un aumento de casos en Quirino. Por eso queremos salvar también a la gente de Vizcaya. Así que también tenemos que iniciarlo como Covid-19 porque podría infectar, podría propagarse el virus”, detalló Obaña.

En Filipinas, algunos hospitales utilizan cinta de embalaje para envolver a las personas que mueren de Covid-19, por lo que al final del procedimiento pareciera que son momias. Esta medida se realiza con la finalidad de que los muertos no contagien a las personas que acuden a sus funerales.

Filipinas lleva 18 mil muertes por Covid-19

Desde el inicio de la pandemia, en Filipinas se han registrado más de un millón de casos positivos de Covid-19 y más de 18 mil muertes a causa de este virus.

En Manila y algunas provincias aledañas se relajaron las medidas que se habían implementado para combatir un rebrote de contagios, anunció Rodrigo Duterte, presidente del país asiático.

Las personas podrán acudir a ceremonias religiosas con un cupo limitado y los restaurantes tendrán permitido servir cenas; sin embargo, se mantendrá vigente la suspensión de viajes desde y hacia India, Sri Lanka, Nepal y Bangladesh.

Duterte aseguró que todavía “se desconoce cuándo terminará la pandemia de Covid-19”, por lo que es importante que los ciudadanos sigan colaborando, acaten las medidas sanitarias y se mantengan alertas.

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