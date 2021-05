En India usan estiércol de vaca como protección contra Covid-19

En India, las personas cubren su cuerpo con estiércol de vaca y la orina de este animal, como un tratamiento alternativo para evitar contagios de Covid-19.

De acuerdo con Reuters, algunos habitantes del estado de Gujarat, al oeste del país asiático, acuden una vez por semana a refugios para vacas, con la finalidad de cubrir sus cuerpos con estiércol y orina, creyendo que esto aumenta su inmunidad frente al virus SARS-CoV-2.

En los refugios, esperan a que el estiércol de vaca se seque en sus cuerpos mientras abrazan a los animales y practican yoga, pues en India tienen la creencia que esto sirve para aumentar los niveles de energía. Al final, se lavan con leche o suero de leche.

“Incluso la creencia de algunos médicos es que esta terapia mejora su inmunidad y pueden ir y atender a los pacientes sin miedo”, explicó Gautam Manilal Borisa, gerente de una farmacéutica que aseguró haberse recuperado de Covid-19 gracias a esta práctica.

Otro de los participantes en esta práctica típica de India, afirmó que trabaja en contacto muy estrecho con personas contagiadas de Covid-19, por lo que siempre tenía el temor de contraer el virus y que su situación empeorara, como la de sus pacientes.

“Sin embargo, comenzamos a bañarnos con Panchgavya (una mezcla de leche, mantequilla clarificada, yogur, estiércol de vaca y orina) todos los domingos de la semana. Esta práctica del baño me ha dado nueva energía y positividad y ahora no rehuyo enfrentar cualquier tipo de situación”, aseguró.

Estiércol de vaca no previene contagios de Covid-19, aseguran los médicos

La vaca es un símbolo sagrado en la India, por eso, algunas personas utilizan su estiércol para limpiar las casas y como un elemento central en los rituales de oración, pues creen que tiene propiedades antisépticas.

No obstante, los médicos en India advirtieron que usar el estiércol de vaca no es un tratamiento contra Covid-19, ya que no existe ninguna evidencia científica que compruebe su efectividad, por el contrario, las personas corren el riesgo de contraer otras enfermedades.

“No hay evidencia científica concreta de que el estiércol de vaca o la orina actúen para aumentar la inmunidad contra Covid-19, se basa completamente en creencias”, dijo a Reuters el médico JA Jayalal, presidente nacional de la Asociación Médica de la India.

Explicó que además existe la preocupación de que esta práctica contribuya a la propagación del virus, porque involucra a personas que se reúnen en grupos. Hasta ahora, la pandemia de Covid-19 ha provocado más de 22 millones de contagios y 246 mil 116 muertos en India.