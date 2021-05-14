Comenzó en Nueva York vacunación de adolescentes contra COVID-19

Los adolescentes en Nueva York comenzaron a recibir las vacunas contra COVID-19.

En el Cohen Children's Medical Center en Long Island, Nueva York, los adolescentes Thomas Lo, de 15 años, Brendan Lo, de 13 y Sydney Glover, de 13, estuvieron entre los primeros adolescentes en ser vacunados.

A principios de semana los reguladores de Estados Unidos autorizaron la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech para su uso en niños de entre 12 y 15 años.

Inmunidad para adolescentes de entre 12 y 15 años

Esta es la primera vacuna COVID-19 autorizada en los Estados Unidos para las edades de 12 a 15. La vacunación a edades más tempranas se considera un paso importante para que los niños regresen a la escuela de manera segura. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los estados que pongan la vacuna a disposición de los adolescentes más jóvenes de inmediato.

Thomas Lo recibió la vacuna junto con su hermano menor Brendan.

"Se siente bien". "También estoy deseando salir más con mis abuelos", dijo Thomas. "Ahora puedo reunirme con mis amigos y no tendré que preocuparme tanto por contraer COVID. El COVID probablemente sea mucho peor que recibir una vacuna".

Añadió: "Primero, voy a esperar la segunda dosis y luego de esas dos semanas podré estar completamente protegido contra COVID. Y luego iré a pasar el rato con algunos amigos".

Comienza vacunación de adolescentes en Nueva York.

También te podría interesar:

CDC: personas totalmente vacunadas no necesitan cubrebocas

Sidney Glover, otra de los chicas vacunadas dijo: "Se siente agradable. Porque puedo volver a ir a la escuela, viajar y pasar más tiempo con mi familia".

La mayoría de los niños con COVID-19 solo desarrollan síntomas leves o ningún síntoma. Sin embargo, los niños no están exentos de riesgo de enfermarse gravemente y aún pueden transmitir el virus. Ha habido brotes relacionados con eventos deportivos y otras actividades para niños de este rango de edad.

El vicepresidente de los servicios pediátricos del Cohen Children's Medical Center, Charlie Schleien, comentó: "sabemos que los niños lo transmiten y claramente los adolescentes transmiten COVID. Entonces, que los niños estén vacunados y tengan muchas, muchas, muchas menos posibilidades, si es que tienen alguna, de contagiarlo, es realmente clave para detener obviamente esta pandemia".