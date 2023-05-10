Gobierno de México reforzará acciones ante fin del Título 42

Tras el término del llamado Título 42, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Unidad para América del Norte, dio a conocer que se continuarán reforzando las acciones de protección consular a los migrantes.

A través de un comunicado, se estableció que del 10 al 13 de mayo, personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, encabezado por su directora general, estará presencialmente apoyando las labores consulares de las once representaciones de México en la frontera con Estados Unidos para atender en tiempo real los casos que puedan originarse ante el fin del Título 42.

Específicamente, se reforzará el número y servicios del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), que opera las 24 horas, los siete días de la semana, como principal herramienta de protección preventiva en Estados Unidos, y que puede asistir en la localización de personas en su intento de cruce.

¿Cuándo se termina el título 42 en Estados Unidos 2023?

El título 42 termina el próximo jueves 11 de mayo en punto de las 23:59 horas. Cabe recordar que este es una norma sanitaria de emergencia, implementado durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump, que se utilizó con el fin de evitar que miles de migrantes ingresaran a Estados Unidos y con ello el ingreso de enfermedades transmitibles, por lo que se prevé que podría ser un nuevo repunte de este movimiento que aumente las tensiones políticas.

AMLO conversa con Joe Biden sobre migración y crisis de fentanilo

El pasado 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como migración, el tráfico de drogas como el fentanilo y armas.

AMLO señaló que la videollamada duró alrededor de una hora y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con "dimensión humanista".