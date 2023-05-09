“Somos buenos vecinos y amigos": AMLO conversa con Joe Biden sobre migración y crisis de fentanilo

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que conversó, a través de una videollamada, alrededor de una hora con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como migración, el tráfico de drogas como el fentanilo y armas.

A través de su cuenta de Twitter, AMLO señaló que "somos buenos vecinos y amigos", además de que cooperarán para el bienestar de los pueblos más pobres del continente.

Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro… pic.twitter.com/oVbyJY06wJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 9, 2023

“Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la oportunidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto”, destacó AMLO el pasado lunes 8 de mayo durante su conferencia matutina.

Por su parte, el canciller, Marcelo Ebrard, comentó que fue "una grata experiencia" acompañar al presidente en su llamada con Joe Biden.

¿Cuándo se termina el título 42 en Estados Unidos 2023?

A pocos días de que termine el título 42 en Estados Unidos 2023, los presidentes de México y Estados Unidos se reunieron para hablar sobre la crisis de migración. Cabe recordar que este termina el próximo jueves 11 de mayo en punto de las 23:59 horas.

El título 42 es una norma sanitaria de emergencia que se utilizó con el fin de evitar que miles de migrantes ingresaran a Estados Unidos, por lo que se prevé que podría ser un nuevo repunte de este movimiento que aumente las tensiones políticas.

Esta orden permitía a las autoridades expulsar a los migrantes, esto, a causa de las restricciones de salud que se presentaron desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

AMLO llama a personas a no dejarse engañar para migrar a Estados Unidos

El presidente AMLO llamó a las personas con necesidad de migrar a que no se dejen engañar ni extorsionar por coyotes, pues arriesgan sus vidas. “Hay un mecanismo que pueden ellos utilizar, no tienen que pagar nada, los 6 u 8 mil dólares que les cobran, es nada más ir a un consolado, una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe”, mencionó.

En ese sentido, destacó que el gobierno mexicano se encuentra apoyando a Estados Unidos a fortalecer ese plan y pidió que no se burocratice el mecanismo para que no tarden mucho en realizar los trámites.

Casa Blanca informa sobre videollamada entre AMLO y Joe Biden

Por su parte, la sala de prensa de la Casa Blanca informó acerca de la videollamada que tuvieron ambos presidentes, donde se destacaron los esfuerzos continuos para fortalecer la relación bilateral.

"Afirmaron su compromiso compartido de abordar las causas profundas de la migración desde Centroamérica y discutieron la expansión de los esfuerzos conjuntos de nuestras dos naciones".

Finalmente, se señaló que el presidente Joe Biden se comprometió a utilizar todas las herramientas disponibles para abordar el tráfico de armas y reducir el flujo de armas de fuego.