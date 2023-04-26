Cámara de Diputados aprueba desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario

En una sesión récord de la Cámara de Diputados, la cual comenzó desde la tarde del pasado martes 25 de abril, se aprobó la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con 254 votos, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. A pesar de la defensa de la oposición, sus 209 votos no fueron suficientes para frenar la desaparición.

La mayoría a fin al gobierno sostuvo que la situación económica de la Financiera es insostenible, pues, su cartera vencida asciende a 8 mil 454 millones de pesos, de los cuales el 49.8 % se concentra en solo 10 clientes, con un alto índice de morosidad y una baja en la participación en el mercado de crédito del sector agropecuario.

Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo (PT), señaló que la desaparición de la Financiera pone fin a actos de corrupción gestados en administraciones anteriores.

“Están desesperados viendo cómo, uno a uno, se van cerrando los que alguna vez fueron sus reductos de corrupción… Es hoy por hoy un organismo incapaz de impulsar el desarrollo nacional. Tan solo en la lógica de la sanidad financiera, los argumentos presentados por el presidente López Obrador para extinguir esta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario son más que suficientes para cerrar esta institución, cuyos resultados muestran la depredación de sus recursos por parte de la ideología rapaz del neoliberalismo banquero”, acusó el legislador.

AMLO dio a conocer las razones de desaparición de Financiera Rural



PRI señala a Morena de darle la espalda a campesinos

“¿Desesperados estamos en este Pleno? No. Yo creo que desesperados están los campesinos de México al ver lo que está sucediendo aquí en esta Cámara de Diputados el día de hoy, y que mucho se ha dicho y muchos números van y vienen, pero no nos queda claro en el dictamen cómo se va a resolver la situación del campo mexicano. Que se les va a dar recursos a los campesinos de manera directa, pues ¿cómo? Necesito realmente que quede muy claro”, cuestiono la priista María de Jesús Aguirre Maldonado.

El dictamen que también abroga la ley orgánica de la Financiera dispone que la Secretaria de Hacienda será la responsable del proceso de extinción y liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fungirá como liquidador único del gobierno federal.

Cabe destacar que ahora el dictamen se turnó al Senado para su validación.