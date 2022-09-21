Fiona ya es huracán de categoría 4, causa devastación y muertos

Este miércoles (21 de septiembre de 2022), Fiona se convirtió en un huracán de categoría 4, luego de su paso por las islas caribeñas Turcas y Caicos, además de causar inundaciones, devastacións y varios muertos tras su paso por República Dominicana y Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) señaló que Fiona se encontraba a primera hora del miércoles a 170 kilómetros al norte de Turcas y Caicos y que se fortaleció a categoría 4, la segunda más alta en la escala Saffir-Simpson.

En su más reciente aviso, el NHC señaló que: "Las marejadas de Fiona deben alcanzar Bermuda la mañana del jueves. Las marejadas podrían causar condiciones de oleaje y corriente que ponen en peligro la vida".

Por otro lado, Anya Williams, vicegobernadora de Turcas y Caicos, señaló que: "El huracán Fiona ha demostrado ser una tormenta impredecible". Cabe señalar que este fenómeno no causó decesos a su paso por el territorio británico de ultramar.

Conforme al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Fiona avanza con vientos de 210 kilómetros por hora con rumbo a las Bermudas en donde se estima que llegará para el día jueves.

El Huracán Fiona azota con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento las Islas Turcas Icaicos. pic.twitter.com/C9paAux9o6 — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 20, 2022

Fiona causa severos daños en República Dominicana

El huracán Fiona ha dejado al menos cinco muertos, uno en el territorio francés de ultramar de Guadalupe, dos en Puerto Rico y otro par en República Dominicana.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, declaró tres provincias como zonas de desastre: La Altagracia (hogar del popular balneario de Punta Cana), El Seibo y Hato Mayor.

Fiona causó daños en viviendas y en la infraestructura de servicios básicos en la República Dominicana, en donde más de 10 mil personas fueron movilizadas a "áreas seguras", mientras que otras 400 mil se quedaron sin electricidad y más de un millón sin suministro de agua.

Visitando Villa Vilorio en Hato Mayor📍, zona afectada por el huracán Fiona, para conocer de primera mano los efectos causados por este fenómeno. Seguiremos brindado apoyo y respuestas rápidas para mitigar los daños causados por este huracán. #EstamosContigoRD🇩🇴 pic.twitter.com/hFCuOwV2ST — Luis Abinader (@luisabinader) September 20, 2022

Fiona devasta partes de Puerto Rico

En Puerto Rico, el huracán Fiona causó deslizamientos de tierra, además de que bloqueó carreteras y derribó líneas eléctricas, árboles y hasta puentes.

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, señaló que: "Esto es duro, hay muchos daños y aún estamos evaluando el alcance de los mismos". Cabe señalar que Puerto Rico es un territorio libre asociado a Estados Unidos.

Las autoridades también señalaron que unos 300 mil usuarios ya tenían suministro eléctrico en sus hogares (un 20 por ciento del total), luego del apagón general provocado por Fiona, mientras que unas 760 mil personas carecían de agua potable en sus viviendas debidas tanto a los cortes de energía como al desbordamiento de ríos.