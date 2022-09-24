“Fiona” toca tierra al este de Canadá; deja sin luz a 500 mil personas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la tormenta Fiona tocó tierra en Nueva Escocia, ubicado al este de Canadá; acompañada de vientos huracanados, árboles derribados y dejando sin luz a cientos de miles de hogares y empresas.

Por su parte, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, retrasó su viaje a Japón, donde asistiría al funeral del ex primer ministro Shinzo Aber, debido a la llegada de Fiona, pues se quedará a recibir información y a apoyar la respuesta de emergencia del Gobierno. El anuncio fue dado por Cecely Roy, secretaria de prensa.

The Prime Minister’s departure for Japan is being delayed due to the ongoing situation with Hurricane Fiona, impacting Canadians in Atlantic Provinces and Eastern Quebec. 1/3 — Cecely Roy (@RoyCecely) September 24, 2022

Fiona toca tierra acompañada de vientos fuertes y lluvias intensas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) pronostico que la llegada de Fiona a tierra traería vientos fuertes, marea de tempestad y lluvias intensas, además se prevé que la tormenta se debilite gradualmente, pero se espera que mantenga vientos huracanados hasta este sábado por la tarde.

Sin embargo, Fiona se debilitó un poco a medida que avanzaba hacia el norte, ya que se encontraba sobre el Golfo de San Lorenzo, a uno 340 kilómetros al noreste de Halifax.

Hace casi una semana, Fiona devastó partes del Caribe, tocó tierra entre Canso y Guysborough, Nueva Escocia, donde el Centro Canadiense de Huracanes dijo haber registrado lo que podría haber sido la tormenta con la presión barométrica más baja que haya tocado tierra en la historia del país.

Post-Tropical Cyclone #Fiona Advisory 40: Center of Fiona Now Crossing Eastern Nova Scotia. High Winds and Heavy Rains Continue. https://t.co/tW4KeFW0gB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2022

Fiona deja sin electricidad al 79% de la población del este de Canadá

Empresas de servicios públicos informaron Fiona dejó sin electricidad el 79% de los ciudadanos de Nueva Escocia, al este de Canadá, mientras que en la isla del Príncipe Eduardo el porcentaje de personas sin servicio de electricidad se ubicó en 95%.

Por su parte el servicio de telefonía en la región también fue irregular, además la policía de toda la región, reportó múltiples cierres de carreteras.

Ciudadanos caminan por su vencindario revisando los daños que ha dejado el paso del Huracán Fiona. |INGRID BULMER/REUTERS

Fiona podría ser una de las peores tormentas que azota a Canadá

Durante una sesión informativa, el Centro Canadiense de Huracanes Bob Robichaud, se explicó que Fiona podría resultar ser más feroz que el huracán Juan registrado en 2003 y el huracán Dorian registrado en el 2019.

Autoridades de Canadá enviaron alertas de emergencia en Nueva Esococia y la Isla del Príncipe Eduardo, advirtiendo graves inundaciones a lo largo de las costas y olas extremadamente peligrosas.

Por lo que se aconsejó a los habitantes de algunas zonas costeras, que evacuaran lo más pronro posible.

Here is the latest update on #Fiona. Fiona will continue to move northeastward today and cause damaging wind, waves, and storm surge.https://t.co/InPO6wTJg2 pic.twitter.com/vfM9Jmqyqg — ECCC Canadian Hurricane Centre (@ECCC_CHC) September 24, 2022

Con información de Reuters.