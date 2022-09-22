Millón de inmuebles sin electricidad tras paso de Fiona en Puerto Rico

Un millón de inmuebles siguen sin electricidad en Puerto Rico después de paso de Fiona que causó estragos en gran parte del territorio con aproximadamente 3.3 millones de habitantes.

Se estima que un millón de inmuebles (hogares y negocios) siguen sin electricidad en Puerto Rico, hasta este jueves por la mañana, luego de que el huracán Fiona pasó por la isla el domingo (18 de septiembre de 2022), causando un corte de energía en prácticamente todo el territorio.

Actualmente, el huracán Fiona se dirige hacia las Bermudas y luego al este de Canadá como un huracán mayor con vientos de hasta 130 millas por hora (215 kilómetros por hora). La tormenta ha causado la muerte de al menos ocho personas.

🇵🇷 | LO ÚLTIMO: El huracán Fiona provoca daños catastróficos y deja sin luz a Puerto Rico. pic.twitter.com/7bYdrAytZK — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 18, 2022

Fiona azota Puerto Rico a 5 años de que el huracán María hiciera lo propio

Fiona llegó a Puerto Rico cinco años después de que el huracán María dejara sin electricidad a la isla en el año 2017. "Poweroutages.com", que estima los cortes de energía en base a los datos de las empresas de servicios públicos, señala que 1.033 millones de clientes estaban sin servicio a primera hora de este jueves, con base en lo que llamó información limitada disponible de LUMA Energy, que opera la red de Puerto Rico.

Conforme a "Poweroutages.com", a primera hora del miércoles había aproximadamente 1.168 millones de clientes sin electricidad, de un total de 1.468 millones.

LUMA Energy señaló a última hora del miércoles, que había restablecido el servicio a casi 376 mil clientes. LUMA ha dicho que "el restablecimiento total podría llevar varios días". LUMA es una empresa conjunta propiedad de unidades de la empresa energética canadiense ATCO Ltd (50 por ciento) y del contratista energético estadunidense Quanta Services Inc (50 por ciento).

Cabe señalar que la "AEE" sigue siendo propietaria de gran parte de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. LUMA obtuvo un contrato para operar la red en el año 2020 y comenzó a gestionar ese sistema en el 2021.