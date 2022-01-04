Fiscal de Albany, Nueva York, deja caso de delito sexual contra Cuomo

El fiscal de distrito del condado neoyorkino de Albany, David Soares, no perseguirá un cargo de delito sexual menor contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Dijo que no puede probar los elementos de un delito más allá de una duda razonable.

El fiscal dio el anuncio a través de un comunicado el martes 4 de enero, y dijo que su oficina había investigado la denuncia presentada por la ex asistente de Cuomo, Brittany Commisso, y que la encontró "cooperativa y creíble".

"Yo, como la mayoría de los neoyorquinos, sigo profundamente preocupado por acusaciones como las que están en discusión aquí", dijo su declaración. "Tal conducta no tiene cabida en el gobierno ni en ningún lugar de trabajo".

Andrew Cuomo, un demócrata que dirigió Nueva York durante una década, renunció en agosto después de que una investigación estatal concluyera que acosó sexualmente a 11 mujeres, la mayoría de ellas empleadas estatales.

Andrew Cuomo's criminal sexual assault charges dropped by Albany DA https://t.co/A3ddpxTkkp pic.twitter.com/cNzTESpaa0 — New York Post (@nypost) January 4, 2022

El caso de Commisso y Cuomo

Commisso, entonces una asistente de Cuomo de unos 30 años, dijo que Cuomo, de 64 años, le tocó el pecho en la Mansión Ejecutiva en Albany en 2020. En octubre, el alguacil del condado de Albany, Craig Apple, presentó una denuncia penal en la corte que acusó a Cuomo de tocar por la fuerza.

La denuncia pareció tomar por sorpresa incluso al fiscal. Pidió que la comparecencia inicial de Cuomo en la corte se pospusiera hasta el 7 de enero, diciendo que Apple había actuado unilateralmente y que la denuncia del alguacil era "potencialmente defectuosa".

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, no respondió a las solicitudes de comentarios. Una portavoz del alguacil se negó a comentar. Cuomo ha dicho que nunca ha tocado a nadie de forma inapropiada y que sus esfuerzos por ser un jefe amistoso pueden haberse confundido con un coqueteo.

Commisso expresó su decepción por la decisión del fiscal de distrito del condado de Albany. "Creo que está disuadiendo a las mujeres de presentarse", dijo el martes al New York Post.

Su abogado, Brian Premo, dijo que Commisso tenía la intención de iniciar un caso civil contra Cuomo.

La denuncia de Commisso fue el caso individual más grave discutido en el informe del fiscal general del estado que llevó a la caída de Cuomo, aunque los informes de noticias dijeron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar si había un patrón de que Cuomo acosara a las empleadas.

Otros fiscales del condado han investigado algunas de las otras quejas individuales y se han negado a presentar cargos.