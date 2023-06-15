Fiscal general de Estados Unidos defendió al fiscal especial que lleva el caso Trump

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, defendió al fiscal especial independiente que nombró para llevar los casos penales federales contra el expresidente Donald Trump, el primer mandatario del país acusado de delitos federales.

Merrick Garland, en respuesta a la pregunta de un periodista, rechazó las acusaciones de algunos republicanos en el Congreso de que el procesamiento de Trump por el procurador especial Jack Smith equivalía a utilizar el Departamento de Justicia como un arma contra oponentes políticos.

Como dije cuando nombré al señor Jack Smith, lo hice porque subraya el compromiso del Departamento de Justicia tanto con la independencia como con la rendición de cuentas. Merrick Garland / Fiscal general de Estados Unidos

"El señor Jack Smith es un veterano fiscal de carrera. Ha reunido a un grupo de fiscales y agentes con experiencia y talento que comparten su compromiso con la integridad y el Estado de Derecho. Cualquier pregunta sobre este asunto tendrá que ser respondida por sus alegaciones ante el tribunal", añadió.

Esta ha sido la primera vez que Garland ha comentado públicamente el asunto desde que Trump se declaró inocente el martes de los cargos penales federales que le acusan de guardar ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó el cargo y mintió a los funcionarios que trataron de recuperarlos.

La declaración de inocencia de Trump en un tribunal federal de Miami abre una batalla legal que probablemente se desarrollará en los próximos meses, mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de noviembre de 2024. Podría pasar un año o más antes de que se celebre un juicio.

Preguntado por el papel que tuvo en el proceso de acusación, Garland respondió: "mi papel es completamente coherente con las regulaciones que establecen las responsabilidades del fiscal general bajo las regulaciones sobre el Fiscal Especial, y seguí esas regulaciones".

US Attorney General Merrick Garland defended the independent special counsel he appointed to handle federal criminal cases against Donald Trump, the first former US president to be charged with federal crimes https://t.co/ThocZwBLcW pic.twitter.com/wiax20RdU7 — Reuters (@Reuters) June 14, 2023

Favorabilidad de Trump aumenta pese a acusación

Los cargos penales federales contra Donald Trump han hecho poco para cambiar la opinión de los estadounidenses sobre el expresidente, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos completada el lunes, que muestra que mantiene una amplia ventaja en la carrera por la candidatura presidencial republicana.

El sondeo, que comenzó el viernes, un día después de que Trump anunció que había sido acusado, reveló que el 62% de los encuestados, incluido el 91% de los demócratas y el 35% de los republicanos, dijo que era creíble que Trump almacenara ilegalmente documentos clasificados en su casa de Florida.

Sin embargo, el 81% de los republicanos dijo que los cargos contra Trump estaban políticamente motivados.

Alrededor del 43% de quienes se identifican como republicanos dijeron que Trump era su candidato preferido, frente al 22% que eligió al gobernador de Florida, Ron DeSantis.