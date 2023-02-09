21 fiscales piden a EU catalogar como terroristas a cárteles mexicanos

A través de una carta firmada por 21 fiscales federales del partido republicano, solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al secretario de Estado, Antony Blinken, que utilice su poder para catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos "terroristas".

Esta petición, en representación de 21 estados del país norteamericano, es con el objetivo de tomar medidas contundentes en busca de revertir la gran cantidad de ciudadanos estadounidenses que mueren por sobredosis de droga.

Mediante la misiva enviada este miércoles 8 de febrero al gobierno de Estados Unidos, redactaron específicamente que ejerciera "el poder que le ha conferido el Congreso" para sentenciar el "mortífero azote".

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, habló en su discurso del Estado de la Unión sobre el problema de los cárteles mexicanos y el fentanilo para la seguridad del país|POOL/REUTERS

De acuerdo con la petición, que cabe mencionar está adjudicada a 21 fiscales federales del partido opositor a Biden, los cárteles mexicanos son una amenaza a la seguridad nacional no solo por los narcóticos, sino también por el arsenal armado que poseen.

Entre los puntos más críticos hacia el Gobierno de México resalta:

"La existencia de tales fuerzas al otro lado de nuestra frontera terrestre del suroeste y la incapacidad del Gobierno mexicano para controlarlas representan una amenaza para nuestra seguridad nacional mucho mayor que una empresa típica de narcotráfico".

¿Por qué buscan catalogar como "terroristas" los cárteles mexicanos?

El objetivo al que hacen referencia los fiscales es emplear más y mejores medidas en contra de las organizaciones criminales de droga, tales como el congelamiento de activos, intervención familiar y mayores condenas.

#EnLaMañanera | Sin dar nombres, el Secretario de Mariana, José Rafael Ojeda criticó la liberación de más de una veintena de personas vinculadas con bandas del narcotráfico pic.twitter.com/kW7mLpDhFi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

"La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras otorgará a las fuerzas de seguridad estatales y federales mayores poderes para congelar los activos de los cárteles, denegar la entrada a sus miembros y permitir a los fiscales aplicar penas más severas contra ellos", se lee en la misiva.

Cabe resaltar que esta petición se da escasas horas después de que el propio Joe Biden explicara la grave situación que se vive en Estados Unidos con el tráfico de drogas, específicamente en la frontera.

Con particular énfasis en el fentanilo, en una parte de su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos exhortó a emplear mayores esfuerzos para detener la producción, la venta y el tráfico en el sur del país.