Trump creó falsas expectativas sobre su posible arresto: Fiscalía de Manhattan

La Fiscalía de Manhattan aseveró el jueves 23 de marzo de 2023 que Donald Trump creó una falsa expectativa sobre su posible arresto, lo cual provocó que los republicanos en el Congreso interfirieran con la investigación del expresidente de Estados Unidos.

"Su carta (...) es una consulta sin precedentes sobre un procesamiento local pendiente. La carta solo llegó después de que Donald Trump creó la falsa expectativa de que sería arrestado al día siguiente y sus abogados supuestamente le instaran a usted a intervenir", comentó la oficina del fiscal Alvin Bragg en una carta enviada a tres legisladores republicanos de la Cámara de Representantes.

La carta firmada por Bragg también afirma que los tres presidentes del comité de la Cámara solicitaron información no pública sobre una investigación criminal en curso, la cual es confidencial según la ley estatal.

¿Donald Trump será arrestado?

Un gran jurado convocado por Bragg en enero de 2023 comenzó a escuchar pruebas sobre el papel jugado por Trump para entregar un pago a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels días antes de las elecciones presidenciales de 2016, las cuales ganó a Hillary Clinton

Trump es investigado por entregar ilegalmente 130 mil dólares por medio de su exabogado, Michael Cohen, a Daniels para silenciar una supuesta relación entre ambos. El episodio podría representar una infracción de la ley de financiación de campañas de Estados Unidos.

Daniels, una conocida actriz y directora de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, afirma que recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006. Por su parte, el expresidente estadounidense ha mantenido su inocencia y acusa que la investigación en su contra tiene motivaciones políticas.

En una publicación en sus redes sociales el sábado 18 de marzo de 2023, Trump indicó un posible arresto el martes y llamó a sus seguidores a protestar.

Hasta ahora, Trump no ha recibido ninguna notificación oficial de que será acusado por el fiscal del Partido Demócrata Alvin Bragg. Pero el proceso del gran jurado se encuentra en su etapa final, por lo que el equipo legal del exmandatario se prepara para la posibilidad de una acusación.

¿Trump se presentará a las elecciones de 2024 en Estados Unidos?

Donald Trump podría ser acusado en los próximos días por el fiscal del distrito de Manhattan. Aun así, medios estadounidenses señalan que el expresidente estadounidense realizará su primer mitin de campaña como candidato en Waco, Texas, el próximo sábado 25 de marzo de 2023.

Se espera que el empresario pronuncie un discurso en el Aeropuerto Regional de Waco este viernes, según su equipo de campaña. Para entonces, el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos podría estar imputado.

Una acusación contra Trump daría comienzo a un proceso que podría durar varios meses. En el plazo inmediato, debe determinarse cómo sería el arresto, o su entrega a las autoridades, dada la naturaleza no violenta de los cargos y el hecho de que sea expresidente de Estados Unidos, según expertos.

El exfiscal federal Renato Mariotti, por ejemplo, explicó en una publicación en Twitter que el exmandatario se podría presentar "voluntariamente en el tribunal, le tomen las huellas dactilares y lo registren, y que sea puesto en libertad bajo fianza".