“Víctima colateral"; identifican a presunto asesino del adolescente Ricardo Mizael en Culiacán, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya fue identificado uno de los presuntos responsables del asesinato del joven Ricardo Mizael, de 16 años, ocurrido el pasado 11 de febrero en Culiacán.

De acuerdo con la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, en el crimen participaron dos personas; sin embargo, hasta el momento solo una ha sido plenamente identificada.

La funcionaria detalló que personal de la Policía de Investigación se encuentra trabajando en el sector donde ocurrieron los hechos para entrevistar a testigos y robustecer la Carpeta de Investigación.

“El personal de la Policía de Investigación está trabajando en el sector para entrevistar a los testigos; de confirmarse el señalamiento estaríamos en posibilidad de judicializar”, declaró.

Buscan corroborar identidad del presunto asesino de Ricardo Mizael en Culiacán

Sánchez Kondo explicó que, en caso de corroborarse la identidad del sospechoso, se procederá con la judicialización de la Carpeta de Investigación ante un juez.

Asimismo, precisó que entre los dos presuntos responsables del homicidio uno es menor de edad, lo que implicaría un proceso distinto conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes.

La Fiscalía continúa recabando testimonios y elementos de prueba para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

“Víctima de las circunstancias”, señala la fiscal tras asesinato de joven en Culiacán

Sobre el contexto del crimen, la fiscal general catalogó a Ricardo Mizael como una víctima de las circunstancias, aunque subrayó que el ataque fue directo contra el adolescente.

“El ataque fue directo hacia él; sin embargo, es una víctima colateral. Hay versiones de los testigos que presenciaron el hecho y, ante el contexto también de él, él es una víctima de la circunstancia del hecho”, expresó. Las declaraciones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios y familiares han exigido justicia y claridad en la investigación.

Madre de Mizael exige justicia

El caso cobró mayor visibilidad luego de que la madre del menor utilizara redes sociales para reclamar justicia y expresar su inconformidad ante lo que considera inacción por parte de las autoridades estatales.

De acuerdo con sus publicaciones, Ricardo Mizael era un joven inocente que se dirigía a comprar leche para alimentar a unos gatos que había rescatado cuando fue asesinado a balazos.

La familia sostiene que el adolescente no tenía relación con actividades ilícitas y exige que se castigue a los responsables.