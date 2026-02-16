Caen presuntos captores de “La Nicholette": operativo en Sinaloa deja dos detenidos y arsenal asegurado

Este domingo, un fuerte operativo de la Policía Estatal en Culiacán, Sinaloa, terminó con la captura de dos personas señaladas por participar en el secuestro de Nicole Pardo Molina, mejor conocida en el mundo digital como "La Nicholette".

La detención ocurrió en el fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de la ciudad, donde los agentes sitiaron la zona tras recibir reportes clave.

El operativo en el fraccionamiento Los Ángeles, Sinaloa

La tarde del domingo se tornó tensa en el cruce de las calles Alhambra y San Eleazar. Los policías estatales rodearon varios domicilios en una acción estratégica que no dio oportunidad de escape.

Entre los detenidos se encuentra un hombre adulto y un menor de edad, quienes ahora enfrentan cargos graves ante la Fiscalía General de la República (FGR).

¡Un misterio que sacude a Sinaloa!



Se difundió un video en redes sociales donde la influencer secuestrada, "La Nicholette", acusa a "La Mayiza" de presionar a personas como ella a cometer delitos relacionados con el crimen organizado.



Decomisan armas largas y miles de pastillas a secuestradores de "La Nicholette"

Al momento de la captura, los sospechosos no estaban desarmados. Las autoridades informaron el aseguramiento de un arsenal que incluía dos fusiles tipo AK-47 (conocidos popularmente como "cuernos de chivo") y 12 cargadores abastecidos.

Eso no fue todo: también les encontraron un cargamento de aproximadamente 2 mil pastillas, presuntamente de fentanilo, lo que complica aún más su situación legal.

¿Qué pasó con "La Nicholette"?

El caso que llevó a esta detención inició el pasado 20 de enero de 2026. En aquel entonces, la influencer fue privada de su libertad en el exclusivo sector de Isla Musalá. El momento fue angustiante, incluso circularon videos grabados por las cámaras de su propio vehículo Tesla que mostraron parte del altercado.

Afortunadamente, días después de su desaparición, Nicole fue localizada con vida, aunque la investigación para dar con los responsables se mantuvo activa hasta hoy.

¿Quién es la influencer Nicole Pardo Molina, "La Nicholette"?

Nicole, o "La Nicholette", es una influencer local con una presencia masiva en TikTok e Instagram, donde suma cientos de miles de seguidores. Es famosa por su estilo de vida glamuroso y su distintivo auto de lujo color lila.

Además, su popularidad creció fuera de las pantallas al ser la inspiración del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por el Grupo Arriesgado, un tema que se volvió viral con millones de vistas.

¿Hay más implicados en el secuestro de "La Nicholette"?

Tanto los detenidos como el arsenal y la droga ya están en manos del Ministerio Público Federal. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en el secuestro y si los detenidos forman parte de una red criminal más amplia en Culiacán.