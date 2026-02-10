Reportan hallazgo sin vida de Sergio Cázares, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada

Identifican el cuerpo hallado la noche del domingo 8 de febrero en Culiacán, Sinaloa. Se trataría de Sergio Cázares Zambada, identificado como sobrino de Ismael “Mayo” Zambada García. El hombre fue encontrado con heridas de bala. Así lo reportaron medios locales, pero hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado dicha información.

El hallazgo ocurrió en la autopista Culiacán-Mazatlán, una de las vías más transitadas del estado, lo que generó una fuerte movilización policiaca y el cierre parcial de la circulación durante varias horas.

Localizan el cuerpo dentro de una camioneta en la Culiacán-Mazatlán

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue localizado dentro de la cajuela de una camioneta Ford Bronco color gris, estacionada sobre el acotamiento de la autopista, a unos 15 kilómetros de la capital sinaloense. El vehículo se encontraba cerca de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Al interior de la unidad, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre que vestía pantalón y playera negros. Tras las primeras diligencias en el lugar, se confirmó que presentaba múltiples impactos de arma de fuego, por lo que se dio aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde la mañana de este lunes 9 de febrero supuestamente acudieron familiares para realizar la identificación oficial. Ahí se confirmó que se trataba de Sergio Cázares Zambada, hijo de Águeda Zambada García, hermana del “Mayo” Zambada, quien actualmente se encuentra recluido en Estados Unidos.

Sergio Cázares Zambada ya había sobrevivido a un atentado en 2012

Supuestamente, Sergio Cázares Zambada ya había sido víctima de un ataque armado en el pasado. En 2012 sobrevivió a un atentado a balazos cuando se encontraba afuera del negocio “Geisha”, ubicado en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

En aquella ocasión, logró salir con vida, aunque el hecho ya había encendido alertas sobre los riesgos que enfrentaban integrantes y personas cercanas a familias ligadas al crimen organizado en la entidad.

Violencia ligada a disputas internas en el Cártel de Sinaloa

La muerte de Cázares Zambada ocurre en medio de un contexto de confrontación interna dentro del Cártel de Sinaloa . Autoridades y fuentes locales han señalado que los recientes hechos violentos estarían relacionados con la disputa entre las facciones conocidas como “La Mayiza” y “Los Chapitos”.

Este conflicto interno ha sido señalado como uno de los principales detonantes del incremento de homicidios y ataques armados en distintas zonas de Sinaloa durante los últimos meses.

