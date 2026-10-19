Se pone rudo debate en Brasil... Bolsonaro y Lula chocan rumbo a la presidencia

Brasil entra en la recta final de la contienda presidencial rumbo a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre, con un enfrentamiento entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva marcado por ataques personales y acusaciones sobre seguridad, economía y salud pública. Bolsonaro prometió combatir al narcotráfico y clasificar a organizaciones criminales como grupos narcoterroristas, mientras cuestionó los resultados del gobierno de Lula en materia de violencia contra las mujeres y criminalidad. El presidente brasileño, por su parte, responsabilizó a los gobiernos estatales de parte de los problemas de seguridad. El debate elevó la tensión electoral y puso sobre la mesa dos visiones distintas para el futuro del país.

