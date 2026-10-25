¿Flor de cempasúchil china o mexicana? Así puedes distinguirlas este Día de Muertos

La flor de cempasúchil es una de las protagonistas de las ofrendas y los altares de Día de Muertos en México. Sin embargo, al momento de comprarla, es importante conocer las diferencias entre la variedad mexicana y la china, así como los detalles que permiten distinguirlas y saber qué tipo de flor se está llevando a casa.

¿Flor de cempasúchil china o mexicana?

Una de las problemáticas a las que se enfrenta la flor de cempasúchil es la venta de flores provenientes de países como China. Las empresas chinas no llevan muchos años de selección y cultivo en la semilla y, a pesar de ello, actualmente su dominio en cuanto a la producción supera considerablemente lo que se produce en México, sobre todo a nivel de uso avícola.

Las semillas nativas que se siembran en México tienen una característica que durante años han sido seleccionadas con el fin de mejorar las características de la planta.

¿Cómo identificar una flor de cempasúchil china y una mexicana?

Para identificar una flor de cempasúchil mexicana y una china, es importante observar sus características, aunque el color, el tamaño y la forma de los pétalos no son suficientes para determinar su origen con certeza.

Flor de cempasúchil mexicano

La flor tradicional pertenece al género Tagetes y se cultiva en México. Puede presentar tonos amarillos, naranjas intensos y flores de distintos tamaños, según la variedad.

Se utiliza en las ofrendas de la temporada de Día de Muertos y se comercializa en maceta o como ramo de corte. Todo depende de su uso.

Cempasúchil chino

Con este nombre se suele hacer referencia a flores o plantas de cempasúchil producidas o comercializadas desde China. Esta flor suele ser con un botón muy grande y de color naranja intenso; esta planta suele venderse vende por maceta.

¿Para qué se utiliza la flor de cempasúchil?

Aunque quizá uno de los usos más conocidos del cempasúchil es el ritual, también se ha utilizado en el ambito de la salud.



Suele utilizarse como desinflamante estomacal

También para bajar los dolores del ciclo menstrual

Para la tos

Como antiséptico

Desinflamante

La flor también es ocupada como pigmento, en México se utiliza para el teñido de vestimentas tradicionales, lo usan particularmente para prendas elaboradas con algodón y/o lana.