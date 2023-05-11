En Florida, DeSantis le complica la situación a los migrantes; el 1° de julio arranca ley SB1718.

Florida podría enfrentar una escasez masiva de agricultura y construcción debido a SB1718, un proyecto de ley que se aprobó y el gobernador Ron DeSantis recién firmó. La ley entra en vigor el 1 de julio y tiene muchas disposiciones que le complican la vida a los migrantes.

"Y dado que las estimaciones en Florida son que alrededor del 40% de nuestra fuerza laboral agrícola en realidad está ilegalmente presente o no tiene estatus para trabajar, eso puede significar un gran colapso económico de nuestro sistema agrícola en Florida. Esto tendrá un gran impacto en nuestro mercado agrícola y probablemente también en nuestros mercados de bienes raíces y construcción.", agregó.

“También aumentaremos las sanciones contra los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados”. Elina M. Santana / Abogada de migración

La ley también incluirá la necesidad de que los hospitales indaguen sobre el estado de una persona y lo informen. Santana es una cubanaamericana de primera generación y dijo lo peligroso que es que suceda esta parte de la ley.

"Ahora se requerirá que los hospitales pregunten a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses o cuál es su estatus legal... Ese es el cambio más grande y aterrador que veo en la ley", dijo.

Los grupos de migrantes están informando a la comunidad a través de las redes sociales, pero muchos todavía tienen mucho miedo. El gobernador menciona que el proyecto de ley es uno de los más fuertes y cita al New York Times al hablar al respecto.

Florida will not be a sanctuary state that allows for illegal aliens to usurp our laws.



IDs issued by sanctuary jurisdictions will be invalidated in the state of Florida and using a fake ID to obtain employment will now be treated as a felony. pic.twitter.com/ECqWxHRJ36 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 10, 2023

Ley SB1718; la más fuerte contra migrantes indocumentados en todo Estados Unidos

“Y hoy cumplimos esa promesa al firmar el Proyecto de Ley del Senado SB1718. E incluso The New York Times admitió que esta es la legislación más fuerte contra los migrantes indocumentados en cualquier parte del país”, dijo DeSantis.

La inmigración es el primer plano de la economía en Florida y este proyecto de ley tendrá consecuencias para los indocumentados. Si un ciudadano estadounidense conduce con alguien indocumentado, podría enfrentar una sanción o pena de prisión, los beneficiarios de DACA ya no pueden ejercer la abogacía, y si es indocumentado y tiene una licencia de conducir de otro estado, no será reconocido en Florida.

DeSantis ataca a migrantes indocumentado; también a miembros de la comunidad LGBTQ+

DeSantis promulgó muchos proyectos de ley dirigidos a comunidades vulnerables: inmigrantes, LGBTQ+ y niños.

"Honestamente, realmente creo que se trata de las elecciones. Creo que el gobernador DeSantis se está preparando para postularse para presidente, y creo que le está hablando a su base con sentimientos antiinmigrantes y anti LGBTQ+. Y yo... solo digo la palabra trata de personas y migrantes que inundan y usan los servicios, creo que es parte de la retórica para preparar la base para su campaña presidencial.", dijo Santana.