Migrantes apresuran llegada a la frontera de Estados Unidos antes de que finalice Título 42

Miles de migrantes están llegando a la frontera de los Estados Unidos esta semana antes de que termine el Título 42 y entre en vigencia una nueva regulación que podría impedir que la mayoría de los que cruzan ilegalmente soliciten asilo: es el Título 8.

Estados Unidos lanzó una regulación el miércoles (10 de mayo) que supone que la mayoría de los migrantes no son elegibles para el asilo si pasaron por otras naciones sin buscar protección en otro lugar primero o si no usaron las vías legales para ingresar a Estados Unidos.

La nueva regla es una parte clave del plan de control fronterizo del presidente Joe Biden, ya que las restricciones de COVID-19, conocidas como Título 42, finalizarán justo antes de la medianoche del jueves (11 de mayo).

Amarilis Yolanda Rodríguez / Migrante venezolana:

“La situación es muy dura. La situación es difícil en mi país. Es difícil para todo. Para el trabajo, la comida, la salud, para todo”.

En Brownsville, Texas, los migrantes que habían sido liberados de la custodia federal de inmigración hacían fila para recibir alimentos proporcionados por una iglesia local y Team Brownsville, una organización que ayuda a las personas que buscan asilo.

En las largas colas, hubo cierta confusión sobre la política estadounidense.

Thousands of migrants are crossing into the United States this week before a new regulation takes effect that could bar most who cross illegally from seeking asylum, while others gathered on the Mexico side amid confusion about US policy https://t.co/TpW9XLABWE pic.twitter.com/F9UMGx3nEU — Reuters (@Reuters) May 11, 2023

Al finalizar Título 42, cifra de migrantes que llegan a la frontera podría aumentar a 10 mil diarios

Néstor Villalobos dijo a Reuters: “Todos tenemos miedo. Para nuestra familia, porque por ejemplo, tengo familia que viene aquí. En realidad, todavía no entendemos el Título 42. No sabemos cómo va a ser, tal vez sea más fácil ingresar aquí o tal vez sea más complicado. En verdad, tenemos incertidumbre. Estamos aquí y no sabemos qué pasará. Ojalá sea más fácil para el migrante, porque en este momento es muy difícil".

Andrea Rudnik del Equipo Brownsville dice que aquellos que cruzan la frontera deben sentirse seguros.

“La vida de estas personas ha estado en peligro. Han estado bajo opresión política. No son gente peligrosa. Han estado en peligro", dijo.

"No, de ese título, no sé. Dicen muchas cosas. Que no van a ayudar, que no van a colaborar, otros dicen que lo van a suspender. Estoy en un proceso como un proceso de inmigración donde tengo que asistir a una corte el 6 de febrero de 2026 por mi estado migratorio. Si me dejan quedarme aqui en Estados Unidos o me voy o me tengo que volver a mi pais o volver a México y volver a aplicar para quedarme aqui o algo asi", dijo un confundido Victor Salazar, migrante venezolano.