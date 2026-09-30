“Pensaron que iban a morir": Pasajeros de avión a Israel recuperan control tras intento de secuestro y ataque a piloto

Un avión con más de 100 pasajeros israelíes se desplomó más de 4 mil metros en menos de 30 segundos, en el que aparentemente se trató de un secuestro con la intención de estrellarlo, aseguró Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. El intento fue frustrado gracias a la intervención de algunos pasajeros.

Qué pasó en el vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv

El suceso ocurrió este 30 de septiembre en el vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv. El avión emitió un llamado de emergencia a las 8:31 horas, tiempo local. Minutos después, el vuelo lanzó el código 7500, que significa que una aeronave ha sido secuestrada.

“Durante el vuelo, conforme avanzaban hacia el país (Israel), uno de los pilotos apuñaló al otro piloto”, afirmó Netanyahu. “Aparentemente, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, agregó.

Netanyahu confirma intento de secuestro en pleno vuelo

Otros pasajeros del avión ayudaron a mantener el control de la aeronave. Videos que circulan en redes sociales muestran cómo un pasajero pidió ayuda y dijo que los demás pasajeros “controlaron a los terroristas”.

En otro video, el mismo pasajero está con dos personas atendiendo a dos hombres lesionados en el suelo del avión, uno de los cuales tiene uniforme de piloto. Tanto el piloto como el copiloto están heridos y fueron trasladados a un hospital, de acuerdo con la autoridad de aviación de Arabia Saudita.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"This morning, there was a serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the second pilot, and… pic.twitter.com/PrK7f7gS1P — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

El copiloto apuñaló al piloto e intentó estrellar la aeronave

Funcionarios israelíes aseguraron a la cadena CNN que el presunto secuestrador del avión era el copiloto, quien tiene nacionalidad omaní, pero aún no se sabe su nombre. Netanyahu aseguró que el copiloto está arrestado y es interrogado por las autoridades saudíes.

El vuelo FZ1073 aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita. Según medios israelíes, el avión Boeing 737 llevaba a 150 pasajeros israelíes.

Testimonios de pasajeros en el secuestro del avión de Flydubai

Elyakim Italy declaró a la agencia de noticias Reuters que su hijo, pasajero del avión afectado, le contó que la aeronave descendió de 30 mil a 15 mil pies en aproximadamente un minuto antes de aterrizar en Arabia Saudita.

Añadió que su hijo le explicó que hubo un altercado en la cabina y que vio a un piloto salir con sangre en la camisa, antes de que les comunicaran que el vuelo aterrizaría en Arabia Saudita.

“Mi hija está en el vuelo de Dubái a Israel, venía de Bangkok, Tailandia. Me llamó hace unos 20 minutos y me dijo que oyeron voces, alguien pidió ayuda. Era el piloto. (...) El avión empezó a perder el control, así que todos gritaron y pensaron que iban a morir”, narró Yasmin Abukasis.

Un nuevo avión de Flydubai llegó al aeropuerto de Tabuk para recoger a los pasajeros.