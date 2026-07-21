¿Cuánto dinero debes tener en un fondo de emergencia? Descubre cuánto necesitas según tus gastos

¿Entraste a trabajar o ya tienes un tiempo laborando, pero tienes muchas dudas sobre el fondo de ahorro de emergencia? Aquí te decimos qué es, explicación de lo que recomienda la Condusef y de qué manera calcular tu ahorro según tus gastos.

¿Qué es el fondo de ahorro de emergencia?

Un fondo de ahorro de emergencia es una reserva de dinero especialmente para cubrir gastos imprevistos, como accidentes, emergencias médicas, reparaciones urgentes en el hogar o el desempleo.

Este ahorro te permite atender la crisis sin que afecte tus finanzas cotidianas y sirve para:



Una emergencia médica

Reparaciones en el hogar

Gastos de un accidente

Pérdida de empleo

Reduce el estrés financiero

Evita la acumulación de deudas

Fomenta la disciplina financiera

¿Cómo puedo crear mi fondo de ahorro para emergencias?

Para comenzar a tener un "colchón" financiero ante emergencias, tienes que empezar por definir una meta. Puedes ahorrar el equivalente de tres a seis meses de gastos básicos mínimo.

El fondo de ahorro permite enfrentar situaciones complejas sin necesidad de pedir dinero prestado, vender algún bien o recurrir a algún crédito.

La Condusef recomienda destinar al menos el 10% de sus ingresos mensuales para poder tener un fondo de emergencia de manera progresiva.

Para comenzar a elaborar un fondo, primero debes priorizar tus gastos y elaborar tu presupuesto; por ejemplo, si tu ingreso mensual es de 15 mil pesos, tendrías que tener un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingreso, es decir, 45 mil pesos.

Al destinar $1,500 pesos al mes al fondo, podrías alcanzarlo en 30 meses, aproximadamente dos años y medio. Para lograr con éxito el fondo de ahorro, es necesario que lo mantengas separado del dinero de uso diario, para no gastarlo por error.

Calcula el monto ideal para ti

Para conocer cuánto dinero debes ahorrar debes seguir estos pasos:



Suma tus gastos fijos mensuales como la renta, alimentación, transporte, servicios, seguros y medicamentos. Multiplica ese total por 3 para tener un fondo de ahorro básico. Finalmente si buscas mayor protección financiera o tienes ingresos variables, multiplica tus gastos fijos por 6.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Financiera, cuando se presenta una urgencia económica, el 63% de las personas recurre a los préstamos de familiares o amigos, mientras que el 19% utiliza la tarjeta de crédito o un crédito formal para poder cubrir el gasto.