¿Quieres ganar más de 25 mil pesos al egresar? Lista de carreras de tecnología con más futuro en México

Una de las decisiones más importantes en la vida es la de escoger una profesión y en mayor medida es la el salario que se puede obtener de ellas una vez egresados; hicimos una comparativa de las carreras de tecnología con un futuro prometedor. Consulta aquí los detalles.

Aunque hay carreras con alta demanda desde hace muchos años, hay un grupo de profesiones que están cobrando fuerza a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías y necesidades en la sociedad.

Carreras de tecnología donde puedes ganar más de 25 mil pesos al egresar

Todas y todos queremos saber sobre las carreras mejor pagadas en México y, de acuerdo con la herramienta Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el área de Tecnologías de la Información y Ciencias de la Computación encabeza la lista de los profesionales mejor pagados en México, con un salario promedio de 25 mil 761 pesos mensuales.

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Dentro de esta rama en pleno auge, universidades como la UNAM y el IPN han lanzado carreras hiperespecializadas como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, diseñadas para cubrir la demanda tecnológica actual con alta salida laboral.

Tres carreras del área de tecnología comparten el salario promedio de más de 25 mil pesos y son con programas académicos diseñados para capacitar a los profesionales que requiere el mercado laboral actual son:

Ciencias Computacionales

Si eres de las o los que preguntan el por quë de todo, eres de pensamiento analítico y curioso, estas carreras con fundamentos teóricos, matemáticos y científicos de la computación son para ti:

Ciencias de la Computación (UNAM / BUAP)

Ingeniería en Computación (UNAM / UAM)

Ciencia de Datos (UNAM)

Desarrollo de Software

Las siguientes carreras van orientadas al diseño, arquitectura y creación de sistemas, aplicaciones web, plataformas y software empresarial. Así que si tienes una mente curiosa, pero te gusta la tecnología y te gusta saber cómo funciona desde adentro, estas son para ti:

Ingeniería en Desarrollo de Software (UnADM / Politécnicos)

Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales

Ingeniería en Inteligencia Artificial (IPN)

Informática / Tecnologías de la Información

Licenciaturas enfocadas en la administración, gestión de infraestructura tecnológica, redes y ciberseguridad para organizaciones. ¿Dónde estudiarlas?

Licenciatura en Informática (UNAM FCA)

Ingeniería en Ciberseguridad (IPN)

Ingeniería en Teleinformática / Redes

Sabemos lo importante que es elegir para tu futuro y por eso monitoreamos para ti este grupo de carretas de tecnología que tendrán impacto en el futuro próximo. Analiza y compara los detalles de cada una y decide para ti.