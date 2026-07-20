¡Se da un respiro y baja de los 18 pesos! Dólar en México se estabiliza para este lunes; tipo de cambio HOY

¿Es buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se da un respiro tras varias semanas de volatilidad, alejándose un poco de lo $18 pesos. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este lunes 20 de julio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 20 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del penúltimo lunes del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable para el comienzo de la semana, mientras los inversionistas, con cautela, observaban las señales sobre la dirección de la guerra con Irán , mientras que la libra esterlina subió ligeramente a medida que los mercados se preparaban para la llegada del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

Precio del dólar baja de los 18 pesos en México |BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 20 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.65 pesos la compra y se vende a $13.49 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El precio del dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 20 de julio 2026 en 64 mil 563 pesos por unidad, registrando una importantes baja de 0.19% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 129 mil 753 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin baja para este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este lunes 20 de julio 2026?

El precio del petróleo se mantuvo estable este lunes, retrocediendo desde los máximos anteriores, ya que la presión sobre los precios derivada de las esperanzas de reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se vio contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval por parte de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

