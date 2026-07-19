¡Prepara el bolsillo! Así amanece el precio de la gasolina este domingo

¿Planeas cargar combustible este fin de semana? En Azteca Noticias compartimos el precio de la gasolina en México para este domingo 19 de julio de 2026, así como los costos registrados en distintas entidades del país para que compares dónde resulta más económico llenar el tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio nacionales para este domingo 19 de julio de 2026:

Gasolina Regular: 23.69 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.48 pesos por litro

Diésel: 27.07 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 19 de julio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 19 de julio de 2026

Así se cotiza el combustible en la Ciudad de México este domingo 19 de julio de 2026:

Gasolina Regular: 23.80 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.72 pesos por litro

Diésel: 26.98 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 19 de julio de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son los siguientes:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.07 pesos por litro

Diésel: 26.77 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 19 de julio de 2026

En Guadalajara, Jalisco, el costo del combustible se ubica en:

Gasolina Regular: 23.97 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.30 pesos por litro

Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Monterrey hoy 19 de julio de 2026

Los precios promedio para Monterrey, Nuevo León, son:

Gasolina Regular: 24.07 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.51 pesos por litro

Diésel: 27.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 19 de julio de 2026

Estos son los costos registrados en Aguascalientes:

Gasolina Regular: 23.88 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.81 pesos por litro

Diésel: 26.85 pesos por litro

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 19 de julio de 2026

En Sinaloa, los precios son:

Gasolina Regular: 23.92 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.50 pesos por litro

Diésel: 26.96 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos hoy?

Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para este domingo 19 de julio de 2026:

Gasolina Regular: 3.99 dólares por galón (69.99 pesos)

Gasolina Premium: 4.87 dólares por galón (85.43 pesos)

Diésel: 5.10 dólares por galón (89.46 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina para este domingo 19 de julio de 2026 corresponden a los reportes realizados por los permisionarios conforme a la información publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos registros, el Estado de México se mantiene como una de las entidades con la gasolina Regular más barata del país, al ofrecer el litro en 23.67 pesos.

En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las ciudades con el precio más elevado para la gasolina Regular, con un promedio de 23.90 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en su nivel de octanaje, es decir, la capacidad que tiene el combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la gasolina Premium posee 91 octanos o más, característica que la hace recomendable para vehículos con motores turbo, de inyección directa o de alta compresión.

Si tienes dudas sobre cuál combustible utilizar, consulta el manual del propietario, revisa la tapa del tanque o verifica la información indicada en la puerta del conductor, donde el fabricante especifica el tipo de gasolina recomendado para el vehículo.