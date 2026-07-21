Precio del dólar baja: lunes arranca con caídas en la Bolsa Mexicana de Valores

¡El peso mexicano se recuperó! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró cerrar este lunes 20 de julio con una caída del 0.77% respecto una jornada anterior, pero ¿en cuánto cerró el precio del dólar?

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores este lunes 20 de julio

El principal índice accionario, S&P/BMV IPC reportó una caída de 66,122.78 puntos, lo que representa una variación del 0.77% en comparación con las acciones intercambiadas el pasado viernes.

Con un volumen de 111,581,181, la BMV abrió la jornada con 511.45 puntos, sin que represente una sesión con grandes pérdidas.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) reportó que al final de la jornada de este lunes, el tipo de cambio se ubicó en 17.42 unidades frente al dólar; representando una ganancia del 0.20% frente al billete verde.

¿En cuánto cerró la bolsa de Wall Street?

El conflicto en Medio Oriente continúa incrementando la preocupación entre inversionistas, especialmente con los bloqueos navales. Pese a esto, la tregua o cese al fuego ayudó a que el mercado no se desplomara.

Ante este panorama, los principales mercados de Wall Street sufrieron una fuerte caída, abriendo la semana en números rojos:



El Dow Jones Industrial Average (.DJI) cayó a 307.16 puntos, lo que significa un 0.59%, cerrando en 51,839.26 puntos.

cayó a 307.16 puntos, lo que significa un 0.59%, cerrando en 51,839.26 puntos. E l ​S&P 500 (.SPX ) perdió 14.41 puntos, o un 0.19%, para finalizar en 7,443.28 puntos

) perdió 14.41 puntos, o un 0.19%, para finalizar en 7,443.28 puntos Nasdaq Composite (.IXIC) cerró en 12.17 puntos, o el 0.05%, finalizando en 25,508.07.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

El precio del dólar en ventanilla de Banco Azteca se cotiza hoy en 16.40 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta, dependiendo de la sucursal.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El tipo de cambio de la libra esterlina ronda los 19 pesos mexicanos. Sin embargo, ten en cuenta que el precio final varía dependiendo de la cotización interbancaria del día y la sucursal.