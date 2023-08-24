Jaime Maussan participará en foro público sobre OVNIS convocado por Diputados

Debido a una iniciativa del legislador Sergio Gutiérrez Luna (Morena), el foro público sobre OVNIS se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en San Lázaro y contará con la participación de Jaime Maussan.

La Cámara de Diputados realizará una audiencia pública acerca del llamado fenómeno OVNI (Objeto Volador No Identificado) que contará con la participación de expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales.

La Audiencia para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México será el 12 de septiembre

La Audiencia para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México se realizará en el Palacio de San Lázaro y llega después de que a finales de julio, el Congreso de Estados Unidos convocó a un foro similar. Todo fue por una iniciativa del legislador de Morena Sergio Gutiérrez Luna, junto con el periodista Jaime Maussan, un experto en el fenómeno OVNI.

Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados de México fue quien a través de redes sociales confirmó la convocatoria del foro público sobre OVNIS mediante un vídeo en donde aparece acompañado por Maussán. En las imágenes que se pudieron apreciar en la red social “X”, antes Twitter, el legislador Sergio Gutiérrez Luna dice: “Estamos aquí con y por primera vez en la historia vamos a tener en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México”.

🚨IMPORTANTE🚨



Con mi amigo @jaimemaussan1 , y en un hecho histórico, llevaremos a cabo la primera Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México en la @Mx_Diputados.



Salón Legisladores, 12 de septiembre, 16:00 horas pic.twitter.com/yd3TfW9KOQ — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) August 23, 2023

Por su parte, Jaime Maussan señala que México se suma al concierto de las naciones abiertas a discutir una nueva realidad extraordinaria, la del fenómeno OVNI: “Por primera vez en la historia se va a tratar este tema con tal seriedad a tal nivel; van a venir aquí personajes de todo el mundo del más alto nivel para discutir este fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria que cambiará el futuro de nuestros hijos”.