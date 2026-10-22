Fortaleza Mexicana: Una nueva manera para redescubrir los ingredientes del Galeón de Manila

Fortaleza Mexicana con una fusión del Galeón de Manila izó las velas de la memoria para replantear la historia de la Conquista a través del poder de nuestra gastronomía. Impulsada por Grupo Salinas, esta iniciativa busca erradicar la mentalidad derrotista y celebrar el encuentro de dos mundos que transformó nuestra mesa para siempre.

El mestizaje como orgullo culinario

La empresaria María Laura Medina de Salinas destacó que la mesa une a la familia mexicana. Subrayó que nuestra mayor fortaleza radica en una comida profundamente mestiza, donde ensamblamos magistralmente los ingredientes que cruzaron océanos en la Nao de China. Asimismo, Quetzalli de la Concha, directora de Fortaleza Mexicana, recordó que el país destaca como uno de los 20 principales exportadores de cultura a nivel global.

Inspirados en el legado de 250 años de travesía marítima, los prestigiados chefs Lula Martín del Campo y Eduardo “Lalo” Palazuelos tomaron el timón de esta experiencia. Ambos expertos recuperaron ingredientes endémicos, como el maíz, el frijol y el chile, para ponerlos a navegar en los paladares actuales. Palazuelos enfatizó que México es una superpotencia de sabores e historia.

El restaurante Pelota Mestiza, ubicado en el Frontón México, sirve como puerto para esta travesía de sabores. De octubre a diciembre, este recinto albergará seis exclusivas cenas a cuatro manos que prometen afianzar en los comensales una identidad positiva, firmando una nueva y vibrante versión del mestizaje cultural.