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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Edgar Galicia

Reportero

Soy sensible a las desgracias y tragedias, cercano a la gente. Siempre busco que mis reportajes sirvan a la sociedad y logremos, entre todos, tener un México mejor. Usted quizá ha escuchado mi nombre: Soy Edgar Galicia y siempre estaré a su lado.
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Edgar Galicia