¡Hallazgo escalofriante! Cuerpo decapitado en un pozo destapa fosa clandestina en Guanajuato

El hallazgo del cuerpo decapitado de una mujer dentro de un pozo llevó al descubrimiento de una fosa clandestina con restos humanos en la colonia Arroyo Hondo, Guanajuato ; autoridades mantienen las investigaciones para determinar cuántas víctimas podrían encontrarse en el sitio.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cerca de la planta de rebombeo de Zapal, sobre la calle Timoteo Lozano, en su cruce con Monte Carmelo; personas que transitaban por la zona percibieron un fuerte olor y alertaron a las autoridades.

El pozo escondía más restos humanos

Policías municipales acudieron al lugar y, durante la extracción del cuerpo, encontraron varias bolsas negras dentro del pozo, de aproximadamente un metro de profundidad y otro metro de ancho.

Agentes de investigación criminal, especialistas en Antropología y Arqueología Forense y elementos de Rescate Urbano de Bomberos regresaron para ampliar la búsqueda.

Peritos excavan fosa clandestina para encontrar más evidencias

Los especialistas realizaron excavaciones y revisaron la tierra en busca de posibles restos óseos; sin embargo, el estado de los restos impide establecer hasta ahora cuántas víctimas fueron localizadas o determinar su sexo.

Las diligencias continúan en el sitio mientras las autoridades recaban evidencias para establecer la identidad de la víctima y esclarecer lo ocurrido.