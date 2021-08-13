Habitantes se toman fotos con ballena jorobada varada en Argentina

A pesar del peligro que representa acercarse a animales marinos muertos que llegan a las costas, un grupo de vecinos de la zona de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Argentina, aprovechó el hallazgo de una ballena jorobada varada en la playa para tomarse fotos, incluso meterse en sus fauces.

Medios locales reportaron que lugareños encontraron en la costa al cuerpo de la ballena jorobada y de inmediato se acercaron al animal marino para tomar fotos, pero no se conformaron con hacerlo a distancia, ya que algunos se subieron al cuerpo, incluso hay imágenes que muestran a un hombre que se metió a las fauces de la ballena jorobada.

Piden a personas evitar acercarse a ballena jorobada

Tras la viralización de las fotos de la ballena jorobada y los habitantes de la zona, autoridades de la provincia de Argentina exhortaron a los habitantes a no tocar al animal y mantener una distancia de al menos 50 metros.

La Dirección de Fauna y Flora Silvestre de Chubut, Argentina, informó que los motivos para no tocar a la ballena jorobada es por el peligro biológico que representa, ya que horas después de que muere, se convierte en un foco de infección porque desprende gases y fluidos propios de la descomposición.

No acercarse al ejemplar como así tampoco tocarlo, dado el peligro que representa como foco de infección, enfermedades y peligro biológico para la salud humana.

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Indicaron que el varamiento de la ballena jorobada es atípico, ya que esa especie no es frecuente en esa zona de Argentina, por lo que recomendaron mantenerse a una distancia mínima de 50 metros.

De acuerdo con expertos, no se recomienda tocar a cetáceos muertos, como la ballena jorobada, por el peligro para la salud que representa, ya que estos tienen enfermedades como la brucelosis, que afecta al sistema nervioso y que puede transmitirse a los seres humanos.

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Cuando el animal muere e inicia el proceso de descomposición se generan gases internos, como el metano, que en exceso pueden causar una explosión inesperada.

De acuerdo con cálculos, la explosión podría alcanzar hasta 70 metros a su alrededor debido al peso que tienen estos animales, como la ballena jorobada varada en las playas de Argentina.

🐳 ¿Qué pasará con la ballena jorobada que apareció muerta en #Comodoro? 👉🏼 https://t.co/0ipOLbEKIT



🔴 Mariano Coscaarella, especialista del Conicet advirtió el peligro que representa para la salud de las personas el contacto con el animal ya que "puede tener alguna enfermedad". pic.twitter.com/yIdJcqnL6d — ADNSUR (@ADNsur) August 12, 2021

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