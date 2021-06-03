Pescadores hallan tesoro dentro de ballena en Yemen

Pescadores pasaron de la noche a la mañana a ser millonarios, luego de que encontraron un “tesoro” en el interior de una ballena, hallada en las costas de Yemen.

De acuerdo con medios internacionales, la ballena estaba muerta en la costa de Yemen, una de las zonas más pobres de ese país, por lo que la embarcación de los pescadores se acercó al cuerpo del cetáceo.

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Los pescadores, por su rudimentaria embarcación, pidieron apoyo a por los menos 100 personas para poder arrastrar al animal hacia la costa.

Fue entonces cuando se percataron que la ballena tenía en su interior lo que se conoce como ámbar gris, una sustancia codiciada en el medio oriente que se usa para crear perfumes, pero que también es usado como afrodisiaco.

Los pescadores de Yemen acordaron vender los 147 kilos del ámbar gris que encontraron en el interior de la ballena, al que catalogaron como un tesoro valuado en 1.5 millones de dólares.

Qué es el ámbar gris encontrado en el interior de la ballena en Yemen

El ámbar gris es una sustancia que produce la ballena cachalote en la bilis, la cual es usada como fijador de fragancia en el medio oriente.

La ballena cachalote excreta el ámbar gris en la materia fecal y puede ser encontrado flotando, incluso en las costas. Aunque tiene un color blancuzco, casi marmolado, la oxidación lo cambia de color y lo endurece.

Sin embargo, no se había encontrado recientemente una gran cantidad de este tesoro natural, ya que el último hallazgo registrado de esta sustancia ocurrió en Indonesia, cuando cazaron a una ballena que tenía ámbar gris que pesaba 635 kilos.

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Pescadores que hallan tesoro en ballena se vuelven millonarios

Después de obtener el dinero por la venta del tesoro natural que encontraron en la ballena, los pescadores donaron una parte a las personas más pobres de su aldea, Al-Khaisah, Yemen; mientras que el resto lo usaron para expandir su negocio al comprar botes de pesca, autos y casas.

Debido a lo codiciado del ámbar gris, la caza de cachalotes aumentó porque los pescadores los perseguían para obtener esta sustancia alrededor del siglo XVII; no obstante, legislaciones prohíben la caza y compra de estos animales.

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