FOTOS: Socavón “se traga” pipa de gas en CDMX; evacuan a 30 personas y servicios de emergencia se movilizan

Un nuevo accidente con una pipa de gas movilizó a los servicios de emergencia en la Ciudad de México (CDMX), esto debido a un socavón en la alcaldía Coyoacán, en la intersección de la calle Paz Montes de Oca y Privada del Cerrito, dentro de la colonia San Diego Churubusco, donde el pavimiento cedió abruptamente ante el peso del vehículo pesado.

De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC), el hundimiento se originó por una ruptura por una ruptura en la red del drenaje local, donde dicha falla en la estructura provocó la apertura de un boquete de tres metros que atrapó a la unidad, la cual transportaba combustible, obligando a las autoridades a despegar un operativo preventivo de forma inmediata.

¿Cómo se llevó a cabo la evacuación por la pipa de gas?

Al confirmar la presencia de la pipa de gas, cuya capacidad es de 12 mil 500 litros y se encontraba al 60% de su carga, los protocolos de seguridad se activaron como medida de prevención ante el riesgo de una fuga; así el personal de Protección Civil capitalino evacuó a 30 personas que se encontraban en las inmediaciones.

En Calle Paz Montes de Oca y Privada del Cerrito, col. San Diego Churubusco, @Alcaldia_Coy, sobre vía pública una pipa de gas con capacidad para 12,500 l y cargada al 60%, cayó en una socavación de 3 por 3 m, derivada de una ruptura de la red de drenaje.



Como medida de… pic.twitter.com/CekNUVFjP2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

Aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas tras el impacto, el área fue acordonada rápidamente para evitar riesgos a la población civil y facilitar las labores de rescate.

¿Cómo fue el operativo para retirar la pipa de gas?

Para atender la emergencia, elementos de la SGIRPC coordinaron las maniobras junto con personal de la demarcación, mientras que la empresa responsable del hidrocarburo envió una grúa especializada al lugar para realizar la extracción y asegurar el tanque cilíndrico sin alterar su integridad. Así, el trabajo en conjunto permitió estabilizar la unidad y retirarla de la zona de riesgo, declarando la situación completamente bajo control poco después del incidente.

Atendemos el reporte de una pipa atrapada en un socavón, en la Colonia San Mateo, Alcaldía Coyoacán. #AlMomento informo que transporta 3 mil litros de gas y no presenta fuga. Una célula de Bomberos permanece en el lugar, en espera de una grúa para retirar la unidad.… pic.twitter.com/7ucHeS3Paw — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 8, 2026

¿Por qué se formó el hundimiento en Coyoacán?

El reporte preliminar indica que el colapso del asfalto fue una consecuencia directa de problemas subterráneos, donde los factores clave que desencadenaron este hundimiento fueron:



Ruptura de tuberías en una fractura en la antigua red de drenaje que debilitó el subsuelo de la colonia

Humedad acumulada en un flujo de agua constante que erosionó la tierra que daba soporte a la cinta asfáltica

Peso de la pipa de gas que terminó de fracturar la capa superior del concreto

¿Qué hacer ante un incidente con materiales peligrosos?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir protocolos estrictos cuando ocurre un percance con una pipa de gas, haciendo lo siguiente:

