Revelan VIDEO del momento exacto de la explosión de pipa de gas en Cuernavaca, Morelos

Un video logró captar el momento en que se registró la explosión de una pipa que transportaba gas LP en calles de la colonia Las Granjas, la tarde de este jueves 6 de agosto en Cuernavaca, Morelos.

Como lo ocurrido en el Puente de la Concordia, en septiembre del año pasado, el gobierno de Morelos informó que se trató de una deflagración mientras la unidad se encontraba circulando sobre la calle 10 de abril.

VIDEO: Así se vivió la explosión de gas en Morelos

En las imágenes se observa el momento en que la pipa circula con aparente normalidad; sin embargo, en cuestión de segundos comienza a expandirse una nube blanca alrededor de la unidad, la cual se forma por la liberación de gas LP a muy baja temperatura, lo que genera una densa niebla altamente inflamable antes de la explosión.

El propietario de la grabación indicó que, debido a que la cámara estaba desconfigurada, aparece otra fecha, pero lo que se puede observar en las imágenes corresponde a lo sucedido en Cuernavaca.

Después de que apareció la nube blanca, ocurrió la fuerte explosión que dejó la pipa totalmente en llamas. La onda expansiva alcanzó al menos nueve casas cercanas y causó daños en diversos vehículos, dejando alrededor de 21 personas con quemaduras.

#VIDEOREPORTE🎦🆕 | #Morelos: Explosión de pipa de gas deja varios lesionados y daños en viviendas en #Cuernavaca



➡️ Una explosión provocada por una pipa de gas generó momentos de pánico en la colonia Las Granjas, en #Cuernavaca, #Morelos, dejando varias personas lesionadas y… pic.twitter.com/CkToJKjDtc — EL PIÑERO (@ELPINERO) August 6, 2026

Reportan 21 heridos con quemaduras; ¿qué originó la explosión?

De acuerdo con testigos, el conductor de la pipa de gas no habría frenado a tiempo al pasar un tope, lo que presuntamente provocó la explosión.

No obstante, serán las autoridades las encargadas de determinar las causas del accidente y de informar si la unidad contaba con los permisos y las condiciones necesarias para operar.

💥🔥 ASÍ QUEDÓ LA PIPA TRAS LA EXPLOSIÓN EN LAS GRANJAS 🔥💥



La explosión de una pipa de gas registrada este jueves en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, dejó la unidad completamente destruida.



⚠️ Evite la zona y tome precauciones.#Cuernavaca #LasGranjas pic.twitter.com/Svz5DPhwSX — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) August 6, 2026

Hasta el momento, no se reportan personas muertas, mientras que el saldo final es de 21 personas heridas, entre ellas mujeres y menores de edad, que fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos por quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

De igual forma, autoridades informaron que varias personas fueron evacuadas, entre ellos animales de compañía que fueron atendidos por personal de salud.

