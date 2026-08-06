Explota pipa de gas en Cuernavaca, Morelos; se reportan más de 20 personas con quemaduras

Al menos 20 personas resultaron gravemente heridas tras la explosión de una pipa de gas en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos, la tarde de este jueves 6 de agosto.

En segundos, la pipa quedó envuelta en llamas, mientras que la onda expansiva alcanzó a varios automóviles que se encontraban cerca, además de un taller, 9 casas y un terreno baldío.

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que el incendio ya fue controlado y que continúan las labores de atención a los heridos, en tanto que la zona permanece acordonada.

¿Qué pasó hoy en Cuernavaca? Fuerte explosión por pipa de gas

Primeros reportes indican que la unidad que transportaba gas LP se encontraba realizando labores de abastecimiento sobre la calle 10 de Abril cuando ocurrió la explosión, la cual sacudió zonas aledañas y desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo una enorme columna de humo negro se eleva rápidamente tras el estallido, provocando momentos de pánico entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Alrededor de las 15:00 horas, el Gobierno de Morelos informó que todo se trató de una deflagración, mientras que el saldo fue de 21 personas lesionadas.

Aumenta cifra de heridos por explosión de pipa de gas en Cuernavaca

La onda expansiva provocó daños en diversas viviendas y negocios cercanos al lugar de la explosión, por lo que elementos de Protección Civil y brigadas de emergencia realizaron recorridos en la zona para evacuar a decenas de personas; incluso algunas mascotas también fueron auxiliadas por personal.

En un principio trascendió que entre las personas lesionadas había menores de edad; sin embargo, el Ayuntamiento únicamente confirmó que 20 personas presentan quemaduras de primer, segundo y tercer grado, sin precisar la edad ni el sexo de los afectados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que hasta el momento 5 personas son atendidas en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, entre ellas 5 mujeres y dos niños; siendo estos últimos reportados como fuera de peligro.