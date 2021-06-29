FOTOS: Rescatan a león de 18 meses sin garras ni colmillos en Camboya

Un león de 18 meses y 70 kilogramos, que era tratado como mascota, fue rescatado durante una redada en una casa de Boeng Keng Kang Muoy, distrito de Camboya, informó Wildlife Alliance.

A través de un comunicado, la organización internacional sin fines de lucro para la conservación de la vida silvestre y los bosques indicó que el dueño le quitó los colmillos y le cortó las garras, actos que pueden reducir la calidad de vida de estos felinos.

El animal fue transportado al Centro de Rescate de Vida Silvestre de Phnom Tamao, donde será alojado en el futuro en un recinto similar a un desierto y se le brindará atención profesional.

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El rescate se logró gracias a la participación de las autoridades de la coalición de Phnom Penh, junto con la ONG Wildlife Alliance, en una comunidad ubicada en Nom Pen del país del Sudeste Asiático.

“La confiscación fue una operación conjunta liderada por la Administración Forestal, con la participación del Fiscal Adjunto del Tribunal Municipal de Phnom Penh, la Policía, la Policía Militar y la ONG Wildlife Alliance”, explicó Wildlife Alliance.

Videos virales en Tik Tok llevaron a rescate de león

La alerta llegó a las autoridades luego de que en TikTok se hicieran virales varios videos del león en el patio trasero del propietario.

Los funcionarios encontraron al felino el domingo pasado, mismo que estaba caminando por un pasillo con un collar en el cuello. Con un dardo tranquilizante, el equipo desplomó al animal y fue trasladado en un contenedor de metal.

Según el equipo de operación, ciudadanos chinos introdujeron ilegalmente al león en el país desde el extranjero. Durante la redada, la Administración Forestal advirtió a los propietarios chinos que es ilegal mantener la vida silvestre en sus residencias.

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"Las autoridades han pedido a los propietarios chinos que dejen de criar este tipo de vida silvestre", dijo Koam Seiha, Director del Acantonamiento Forestal de Phnom Penh.

Según el propietario, el león come alrededor de seis kilogramos de carne al día y ahora está a salvo y está siendo cuidado adecuadamente en el Centro de Rescate de Vida Silvestre de Phnom Tamao (PTWRC) por la Administración Forestal de Camboya.

Al igual que con todos los animales a su cuidado, el personal de PTWRC se asegurará de que el león reciba todo lo que necesita.

"Era una especie rara que se trajo de contrabando desde el extranjero", agregó Neth Pheaktra, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. "Según la ley, la gente no tiene derecho a criar vida silvestre en casa, especialmente especies raras", añadió.

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