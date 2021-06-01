Chapuzón de altura: Londres inaugura piscina a 35 metros

En Londres, Reino Unido, fue inaugurado un nuevo complejo de viviendas en el barrio de Battersea, al sur de la ciudad, y la construcción cuenta con un gran atractivo sobre cualquier otra zona residencial: una piscina de cristal a 35 metros de altura.

Residents relax in the Embassy Gardens Sky Pool, a transparent acrylic swimming pool suspended between two buildings, in London, Britain May 27, 2021. REUTERS/Toby Melville|TOBY MELVILLE/REUTERS

El complejo residencial lleva por nombre Embassy Gardens Legacy Buildings y consta de dos edificios de 10 pisos que en lo más alto cuentan con una piscina de cristal suspendida en el aire con una profundidad de 1.4 metros.

Esta espectacular piscina fue nombrada como Sky Pool, y es la primera alberca del mundo suspendida entre dos edificios. La constructora señaló que la piscina fue fabricada en Colorado, Estados Unidos, utilizando acrílico autosostenible sobre un marco de acero y posee la distinción de ser única en su tipo.

Residents relax in the Embassy Gardens Sky Pool, a transparent acrylic swimming pool suspended between two buildings, in London, Britain May 27, 2021. REUTERS/Toby Melville|TOBY MELVILLE/REUTERS

Esta lujosa piscina de altura sólo permitirá el acceso a los residentes de Embassy Gardens. Cada departamento de este complejo residencial de lujo tiene un costo de 900 mil libras (25 millones 349 mil 85 pesos). Los habitantes de estas viviendas tendrán acceso a la piscina durante las 24 horas del día los 365 días de la semana.

Residents relax in the Embassy Gardens Sky Pool, a suspended transparent acrylic swimming pool, with the U.S. Embassy building seen behind, London, Britain May 27, 2021. REUTERS/Toby Melville|TOBY MELVILLE/REUTERS

Te puede interesar: Dron se estrella contra volcán en erupción en Islandia

¿Quién construyó la piscina Sky Pool?

La piscina Sky Pool, emblema del complejo residencial Embassy Gardens, es una creación del despacho de arquitectos Arup Associates, que entre otras cosas, también son responsables del diseño de la Ópera de Sydney, en colaboración con la firma de ingeniería Eckersley O'Callaghan.

La inauguración de este complejo de viviendas de lujo fue retrasado por la pandemia de Covid-19, pero ahora que las medidas de restricción han disminuido y el Reino Unido parece vivir una tendencia a la baja, se hizo la presentación de esta construcción.

Además de la impresionante alberca, en el techo de los lujosos departamentos también hay camastros para asolearse y descansar, además de una pequeña sala de masajes y otro puente, paralelo a la piscina, que también sirve para conectar los techos de ambos edificios.

|Reuters

Te puede interesar: China detecta primer contagio de gripe aviar H10N3 en humanos