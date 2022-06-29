Francia declara culpables a 20 acusados por los atentados en París

Un tribunal de francés dictó sentencias de culpabilidad para los 20 acusados por los atentados de París en el año 2015. Un ataque coordinado con armas y bombas que fue perpetrado por parte de una red islamista en la capital de Francia.

La sala de música Bataclan, seis bares y restaurantes y el perímetro del estadio deportivo Stade de France fueron los objetivos de unos atentados que duraron horas y que sacudieron a París, capital de Francia y dejaron profundas cicatrices en la psique del país.

El principal sospechoso, Salah Abdeslam, fue declarado culpable de los cargos de terrorismo y asesinato, dijo el juez Jean-Louis Peries. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada, una sentencia dictada sólo cuatro veces antes en Francia.

Ha sido un juicio como ningún otro, no sólo por su excepcional duración de 10 meses, sino también por el tiempo que se ha dedicado a permitir que las víctimas testificasen en detalle sobre su calvario y sus luchas para superarlo, mientras las familias de los muertos hablaban de lo difícil que fue seguir adelante.

Survivors of the #Bataclan attacks, & family of the 130 who died seven years ago in Paris, queue to enter the Palais du Justice to hear the verdict in a trial that’s lasted 10 months. Due in an hour from now. pic.twitter.com/ivhyYkYnZl — Richard Gaisford (@richardgaisford) June 29, 2022

Estado Islámico detrás de los atentados de 2015 en París

Salah Abdeslam, acusado de atentados en París, comenzó el juicio diciendo con orgullo que era un “soldado" del Estado Islámico, que ha reivindicado los atentados en París. Pero después pidió perdón a las víctimas.

Abdeslam es el único miembro superviviente del grupo sospechoso de perpetrar los atentados de París. Pero dice que decidió no detonar su chaleco explosivo, algo que el tribunal descartó basándose en sus investigaciones y las audiencias.

"El tribunal consideró que el chaleco explosivo funcionó mal", dijo Peries, quien agregó que Abdeslam es "culpable de ser miembro de una red terrorista".

"Todos los acusados son declarados culpables de todos los cargos", añadió, con la excepción de las acusaciones de terrorismo para uno de los acusados menos destacados.

Otras trece personas, 10 de las cuales también están detenidas, estaban también en la sala, acusados de delitos que van desde ayudar a proporcionar armas o coches a los atacantes hasta planear su participación en los atentados de París. Otros seis fueron juzgados en ausencia.