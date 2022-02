Salah Abdeslam, acusado de ataques en París, dice que no mató a nadie

Salah Abdeslam, principal acusado de los ataques en París realizados el 13 de noviembre de 2015, declaró este miércoles ante un tribunal que él no mató a nadie ese día, pero reafirmó su lealtad al Estado islámico.

“Quería decir hoy que no maté a nadie, que no lastimé a nadie. Ni siquiera un rasguño”, confesó Salah Abdeslam, delante de los jueces durante su interrogatorio en un proceso judicial que comenzó hace cinco años y que desde entonces había guardado silencio.

En su declaración, el principal acusado de los ataques en París también declaró que el grupo islamista realizó las explosiones de manera coordinada para forzar el fin de las incursiones militares de Francia en Irak y Siria.

Y aunque Salah Abdeslam no indicó cuál fue su papel en los ataques de París, sí indicó que no hizo daño a nadie ese día: “es importante para mí decir esto, porque desde el inicio de este caso, la gente no ha dejado de calumniarme”.

Reuters

Los investigadores de los ataques de París creen que el chaleco explosivo de Salah Abdeslam no funcionó, por lo tanto huyó de la capital francesa horas después del ataque. Entre 20 acusados, él es el único acusado directamente de asesinato, intento de asesinato y toma de rehenes.

También consideran que es el único miembro sobreviviente del comando islamista que llevó a cabo los ataques sincronizados con armas y bombas contra seis restaurantes, bares, la sala de conciertos Bataclan y el estadio nacional de futbol.

¿Quién es Salah Abdeslam, atacante de París en 2015?

Salah Abdeslam es el principal sospechoso sobreviviente en un atentado islamista que mató a 130 personas en ataques en todo París en 2015.

Salah Abdeslam, tiene 32 años de edad, es ciudadano francés de origen marroquí, y aseguró que hace cinco años, juró lealtad al Estado Islámico 48 horas antes de los ataques de París, los más mortíferos en Francia.

Después de los ataques de París, el principal acusado se negó a cooperar con las autoridades francesas previo a su juicio.