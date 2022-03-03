Francia y Alemania embargan súper yates de oligarcas rusos

Francia y Alemania embargaron un par de yates propiedad de oligarcas rusos, según informaron las autoridades de Francia y la revista Forbes. Una medida concreta para golpear a los súper ricos de Rusia, en el marco de las sanciones impuestas a Moscú por su "operación militar especial" en Ucrania.

En Francia, la aduana incautó al "Amore Vero", un navío de 88 metros, en el puerto de La Ciotat, en la Riviera, afirmando que el yate pertenece a una empresa cuyo principal accionista es el jefe de Rosneft, Igor Sechin, un aliado muy cercano del presidente ruso, Vladimir Putin.

Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, publicó en su cuenta oficial en Twitter: "Gracias a los funcionarios de aduanas franceses que están haciendo cumplir las sanciones de la Unión Europea contra personas cercanas al gobierno ruso".

Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.

Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022

Alemania también embarga yates de lujo propiedad de magnates de Rusia

Mientras tanto en Alemania, un yate de lujo de unos 600 millones de dólares, propiedad del multimillonario ruso Alisher Usmanov, fue incautado en el puerto norteño de Hamburgo, según un reporte de Forbes.

El yate Dilbar, de 156 metros de eslora, se encuentra en trabajos de remodelación en los astilleros de Blohm + Voss y conforme a la información de Forbes, el gobierno alemán congeló el activo y los empleados que trabajaban en el barco no se presentaron a sus puestos.

La Oficina General de Aduanas de Alemania señaló que los detalles de las medidas operativas no pueden hacerse públicos.

Esto es lo que cuestan los mega yates de los oligarcas rusos que están en el visor de lideres de occidente.



Dilbar de Usmanov se supone que cuesta entre $600-$800 millones y justo ha sido embargado en Hamburgo.https://t.co/FEwshKJ0jY — Patrick Wieghardt (@TAGACAT) March 2, 2022

Oligarcas de Rusia refugian sus súper yates en las Maldivas

Mientras tanto, otros cinco súper yates propiedad de multimillonarios de Rusia, se encuentran anclados o navegando en las Maldivas, una nación insular del Océano Índico que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, según mostraron los datos de seguimiento de los barcos.

Estos súper yates llegaron al archipiélago tropical frente a la costa de Sri Lanka tras la imposición de severas sanciones occidentales a Rusia en respuesta a su conflicto con Ucrania.

Is this a normal amount of yachts in the Maldives? Also, some are bigger than the houses on the island. I get it, it’s pretty, but what do the locals think of you? pic.twitter.com/SOS7aV25OQ — danpark (@DanParkTweets) March 3, 2022

Yates de magnates rusos permanecen en Maldivas

El súper yate Clio, propiedad de Oleg Deripaska, el fundador del gigante del aluminio Rusal, que fue sancionado por Estados Unidos en el año 2018, se encuentra anclado frente a Male, capital de las Maldivas, según la base de datos de navegación Marine Trafic.

This is the current view of all Russian-flagged tankers and cargo vessels around the globe, as seen on #MarineTraffic Live Map. pic.twitter.com/a4iD1A2mXM — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 2, 2022

El Titán, propiedad de Alexander Abramov, cofundador del productor de acero ruso Evraz, llegó a las Maldivas el 28 de febrero.

Otros tres yates propiedad de oligarcas rusos fueron vistos navegando en aguas de las Maldivas. Entre ellos se encuentra el Nirvana, de 88 metros de eslora, propiedad del hombre más rico de Rusia, Vladimir Potanin.